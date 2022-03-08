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الجيش اللبناني: أنجزنا مهمتنا في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
الجيش اللبناني: أنجزنا مهمتنا في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
أعلن الجيش اللبناني انتهاء مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:56+0000
2022-03-08T16:56+0000
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جاء ذلك في تصريحات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، عقب تفقد وحدة عسكرية شمالي البلاد، بحسب موقع "النهار".وقال القائد العسكري إن الجيش أتم مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناء على تكليف من السلطة السياسية، مضيفا، "بذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد".وجدد عون تأكيده على أن الجيش "مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم".يذكر أن جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان كانت قد عقدت بداية شهر مايو/أيار 2021، في مقر قوات "اليونيفيل" الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بوساطة أمريكية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بين الطرفين، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.وأعلن في مايو2021 عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقا بسبب خلافات في مسار التفاوض، وذكر الإعلام اللبناني أن سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة هو الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني، بشكل قاطع.ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا؛ وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/نصر-الله-يكشف-ما-عرضته-روسيا-على-لبنان-بشأن-النفط-1059633307.html
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أخبار لبنان, إسرائيل

الجيش اللبناني: أنجزنا مهمتنا في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

16:56 GMT 08.03.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERالحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 13 أكتوبر 2020
الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 13 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أعلن الجيش اللبناني انتهاء مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، عقب تفقد وحدة عسكرية شمالي البلاد، بحسب موقع "النهار".
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وقال القائد العسكري إن الجيش أتم مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناء على تكليف من السلطة السياسية، مضيفا، "بذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد".
وجدد عون تأكيده على أن الجيش "مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم".
يذكر أن جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان كانت قد عقدت بداية شهر مايو/أيار 2021، في مقر قوات "اليونيفيل" الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بوساطة أمريكية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بين الطرفين، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.
وأعلن في مايو2021 عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقا بسبب خلافات في مسار التفاوض، وذكر الإعلام اللبناني أن سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة هو الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني، بشكل قاطع.
ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا؛ وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
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