https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحرس-الثوري-يكشف-مهمة-القمر-الصناعي-نور-2-1059639038.html

الحرس الثوري يكشف مهمة القمر الصناعي "نور-2"

الحرس الثوري يكشف مهمة القمر الصناعي "نور-2"

كشف قائد وحدة الفضاء الخارجي بالحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، اليوم الثلاثاء، مهمة القمر الصناعي "نور-2". 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T17:55+0000

2022-03-08T17:55+0000

2022-03-08T17:55+0000

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الأقمار الصناعية

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد آبادي أن القمر الصناعي الإيراني سيقوم بمهام استطلاعية وقياسية، خاصة إرسال صور عن مسافة 500 كم لرصد الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل.وأشاد العميد جعفر آبادي بالتجربة الناجحة للقوة الجو- فضائية للحرس الثوري الإيراني، من خلال إطلاق القمر الصناعي الإيراني "نور-2"، اليوم، والذي استقر في المدار 500 كم حاليا.وأشار إلى أن عملية إنتاج القمر الصناعي الإيراني قد تم إنجازها بواسطة الحرس الثوري، لكن جميع المؤسسات والمراكز الإيرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، قد ساهمت فيه، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد، وهو ما يعد إنجازا وطنيا هائلا.وذكر المسؤل العسكري الإيراني أن القمر الصناعي "نور -2"، نسخة مطورة من القمر "نور –1"، باعتباره أول تجربة إطلاق أقمار صناعية لدى الحرس الثوري، والذي استطاع الدوران 10 آلاف مرة حول الأرض، حيث يستقر في المدار 350 كم، على أن يواصل مهامه لفترة تقل عن عام آخر.وأفاد قائد وحدة الفضاء الخارجي بالحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، بأن نتائج المعلومات التي سيرسلها القمر نور -2، يمكن استخدامها لأغراض عامة ودفاعية، فضلا عن إرساله صورا لاستخدامها في رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.وأشار إلى ناقل القمر "قاصد" المنتج محليا، أيضا، والذي حمل القمر "نور-2"، اليوم؛ لافتا إلى أن هذا الناقل مزوّد بمحركات فضائية مصنعة من "مواد مؤلفة" خفيفة ومواكبة لأحدث التقنيات في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/المتحدث-باسم-الحكومة-الإيرانية-رؤية-العالم-عبر-أقمارنا-الصناعية-إنجاز-استراتيجي-عظيم-1059620217.html

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