https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الأردنية-تعلن-إجلاء-قسم-من-رعاياها-في-أوكرانيا-1059611040.html
الخارجية الأردنية تعلن إجلاء قسم من رعاياها في أوكرانيا
الخارجية الأردنية تعلن إجلاء قسم من رعاياها في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن "تأمين ركوب عدد من الأردنيين، وعائلاتهم متن حافلة تضم مواطنين من جنسيات أخرى". 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:27+0000
2022-03-08T10:27+0000
2022-03-08T10:27+0000
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وأوضح بيان الوزارة: "بينما تمكن عدد آخر من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهات خارج مدينة سومي الأوكرانية".وبينت الوزارة أن "خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة التركية أنقرة عملتا، منذ فجر اليوم الثلاثاء، على ضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي".ونوه البيان إلى أن "خلية الأزمة الآن تتابع عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي، لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من صعود وسائط النقل، مؤكدة استمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم".وصرحت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، 8 آذار/ مارس، إنه ينبغي إطلاق ممر إنساني من مدينة سومي، وهذا موثق من قبل وزارة الدفاع الروسية، كما أنه لم يتم الاتفاق على ممرات أخرى.وأضافت فيريشوك، قائلة: "اليوم، يجب إطلاق ممر إنساني في مدينة سومي. وتم تثبيت ذلك رسميا من قبل وزارة الدفاع الروسية في رسالة رد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أي أن لدى الصليب الأحمر أدلة وثائقية، و نحن بصفتنا الطرف الذي تم الاتفاق معه على فتح الممر الانساني ".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/هولندا-تحظر-موقعي-سبوتنيك-وآر-تي-1059609963.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأردنية تعلن إجلاء قسم من رعاياها في أوكرانيا
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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن "تأمين ركوب عدد من الأردنيين، وعائلاتهم متن حافلة تضم مواطنين من جنسيات أخرى".
وأوضح بيان الوزارة: "بينما تمكن عدد آخر من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهات خارج مدينة سومي الأوكرانية".
وبينت الوزارة أن "خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة التركية أنقرة عملتا، منذ فجر اليوم الثلاثاء، على ضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي".
ونوه البيان إلى أن "خلية الأزمة الآن تتابع عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي، لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من صعود وسائط النقل، مؤكدة استمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم".
وصرحت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، 8 آذار/ مارس، إنه ينبغي إطلاق ممر إنساني من مدينة سومي، وهذا موثق من قبل وزارة الدفاع الروسية، كما أنه لم يتم الاتفاق على ممرات أخرى.
وأضافت فيريشوك
، قائلة: "اليوم، يجب إطلاق ممر إنساني في مدينة سومي. وتم تثبيت ذلك رسميا من قبل وزارة الدفاع الروسية في رسالة رد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أي أن لدى الصليب الأحمر أدلة وثائقية، و نحن بصفتنا الطرف الذي تم الاتفاق معه على فتح الممر الانساني ".