https://arabic.sputniknews.com/20220308/الداخلية-التونسية-تنهي-قرار-الإقامة-الجبرية-ضد-نائب-رئيس-حزب-النهضة--1059598197.html
الداخلية التونسية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة
الداخلية التونسية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة
قالت وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الوزارة أنهت قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T00:25+0000
2022-03-08T00:25+0000
2022-03-08T00:25+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت الوكالة الرسمية في بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/تونس-أحزاب-ومنظمات-تدعو-إلى-وقف-الاستشارة-الإلكترونية-وفتح-قنوات-الحوار-1059596487.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة
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قالت وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الوزارة أنهت قرار الإقامة الجبرية ضد نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري.
ونقلت الوكالة الرسمية
في بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت
ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.
وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.