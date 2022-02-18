https://arabic.sputniknews.com/20220218/الغنوشي-البرلمان-سيعود-لا-محالة-والشعب-سيتخلص-من-الديكتاتورية-1058811192.html
الغنوشي: البرلمان سيعود لا محالة والشعب سيتخلص من الديكتاتورية
الغنوشي: البرلمان سيعود لا محالة والشعب سيتخلص من الديكتاتورية
قال رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، إن "الشعب سيتخلص من الديكتاتورية" داعيا المعارضة إلى الوحدة لمواجهة "هذه الانتكاسة"، في إشارة إلى قرارات الرئيس... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:10+0000
2022-02-18T12:10+0000
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وحل الرئيس التونسي هذا الشهر أيضا المجلس الأعلى للقضاء، وهو واحد من مؤسسات قليلة بقيت تعمل بشكل مستقل عنه بعد تجميد البرلمان وإغلاق هيئة مكافحة الفساد.وعزز سعيد قبضته على القضاء أيضا بمرسوم يسمح له بعزل القضاة أو منع ترقيتهم، مما يساعده في تعزيز سلطته بعد أن تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي.لكن سعيد يرفض انتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته على السلطات أو تأسيس نظام ديكتاتوري.ولم يعلن الغنوشي زعيم حزب "النهضة" الإسلامي عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو على الأرجح، وفقا لوكالة "رويترز".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الغنوشي: البرلمان سيعود لا محالة والشعب سيتخلص من الديكتاتورية
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قال رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، إن "الشعب سيتخلص من الديكتاتورية" داعيا المعارضة إلى الوحدة لمواجهة "هذه الانتكاسة"، في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيد.
وأوضح في تحد للرئيس الذي علق أنشطة البرلمان في يوليو/ تموز واستحوذ على أغلب السلطات في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قال الغنوشي في اجتماع للمعارضة أمس الخميس "البرلمان عائد لا محالة بأعضائه... أحب من أحب وكره من كره".
وحل الرئيس التونسي هذا الشهر أيضا المجلس الأعلى للقضاء، وهو واحد من مؤسسات قليلة بقيت تعمل بشكل مستقل عنه بعد تجميد البرلمان وإغلاق هيئة مكافحة الفساد.
وعزز سعيد قبضته على القضاء أيضا بمرسوم يسمح له بعزل القضاة أو منع ترقيتهم، مما يساعده في تعزيز سلطته بعد أن تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي.
لكن سعيد يرفض انتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته على السلطات
أو تأسيس نظام ديكتاتوري.
وردا على الصحفيين خلال زيارة لبروكسل يوم الخميس قال سعيد "مثلما قال الجنرال ديغول... ليس في هذا العمر سأبدأ ديكتاتورية".
ولم يعلن الغنوشي زعيم حزب "النهضة" الإسلامي عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو على الأرجح، وفقا لوكالة "رويترز".