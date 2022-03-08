https://arabic.sputniknews.com/20220308/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-حصيلة-اليوم-الثالث-عشر-من-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059637677.html
الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزراة الدفاع الروسية عن الحصيلة اليومية للإنجازات التي حققتها القوات الروسية في أوكرانيا ضمن العملية العسكرية الخاصة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:31+0000
2022-03-08T17:31+0000
2022-03-08T17:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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وأفادت الوزارة في بيان بأن:سيطرت وحدات من القوات المسلحة الروسية على منطقتين سكنيتين في أوكرانيا.دمر طيران القوات الفضائية الروسية 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 23 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات.دمرت القوات المسلحة الروسية 2581 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية.تقدمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما يقرب من كيلومتر واحد في ماريوبول.دمرت القوات المسلحة الروسية 123 نظامًا صاروخيًا مضادا للطائرات من طراز "إس-300" و "بوك إم-1" و "أوسا" منذ بداية العملية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجيش-الروسي-يدمر-2482-هدفا-من-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059603792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, أخبار وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية عن الحصيلة اليومية للإنجازات التي حققتها القوات الروسية في أوكرانيا ضمن العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت الوزارة في بيان بأن:
سيطرت وحدات من القوات المسلحة الروسية على منطقتين سكنيتين في أوكرانيا.
دمر طيران القوات الفضائية الروسية 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 23 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات.
دمرت القوات المسلحة الروسية 2581 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية.
تقدمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما يقرب من كيلومتر واحد في ماريوبول.
دمرت القوات المسلحة الروسية 123 نظامًا صاروخيًا مضادا للطائرات من طراز "إس-300" و "بوك إم-1" و "أوسا" منذ بداية العملية في أوكرانيا.