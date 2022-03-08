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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-حصيلة-اليوم-الثالث-عشر-من-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059637677.html
الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزراة الدفاع الروسية عن الحصيلة اليومية للإنجازات التي حققتها القوات الروسية في أوكرانيا ضمن العملية العسكرية الخاصة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:31+0000
2022-03-08T17:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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وأفادت الوزارة في بيان بأن:سيطرت وحدات من القوات المسلحة الروسية على منطقتين سكنيتين في أوكرانيا.دمر طيران القوات الفضائية الروسية 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 23 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات.دمرت القوات المسلحة الروسية 2581 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية.تقدمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما يقرب من كيلومتر واحد في ماريوبول.دمرت القوات المسلحة الروسية 123 نظامًا صاروخيًا مضادا للطائرات من طراز "إس-300" و "بوك إم-1" و "أوسا" منذ بداية العملية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجيش-الروسي-يدمر-2482-هدفا-من-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059603792.html
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, أخبار وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

17:31 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية عن الحصيلة اليومية للإنجازات التي حققتها القوات الروسية في أوكرانيا ضمن العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت الوزارة في بيان بأن:
سيطرت وحدات من القوات المسلحة الروسية على منطقتين سكنيتين في أوكرانيا.
دمر طيران القوات الفضائية الروسية 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 23 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات.
دمرت القوات المسلحة الروسية 2581 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجيش الروسي يدمر 2482 هدفا من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا
08:08 GMT
تقدمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ما يقرب من كيلومتر واحد في ماريوبول.
دمرت القوات المسلحة الروسية 123 نظامًا صاروخيًا مضادا للطائرات من طراز "إس-300" و "بوك إم-1" و "أوسا" منذ بداية العملية في أوكرانيا.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:21 GMT
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