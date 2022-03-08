عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الدفاع-الروسية-كييف-فتحت-ممرا-واحدا-فقط-من-أصل-10-لخروج-الناس-1059624094.html
الدفاع الروسية: كييف فتحت ممرا واحدا فقط من أصل 10 لخروج الناس
الدفاع الروسية: كييف فتحت ممرا واحدا فقط من أصل 10 لخروج الناس
أفادت وزارة الدفاع الروسية في آخر بيان أصدرته بما يخص الوضع في أوكرانيا، بأن الجانب الأوكراني وافق على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T14:22+0000
2022-03-08T14:22+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059350569_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_5d1e7aa48f7fd288b256c737bd0de209.jpg
وقالت الوزارة في بيانها: كييف وافقت على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية.وأضافت: "تم إجلاء 723 شخصًا على طول طريق سومي-بولتافا، بما في ذلك 576 مواطنًا هنديًا و115 صينيًا و20 أردنيًا و12 تونسيًا".وتابعت: "سلطات كييف تواصل الرفض القاطع لجميع طرق الإخلاء الرئيسية من كييف وتشرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول إلى روسيا".وأشارت إلى أنه على الرغم من التناقض في تصرفات كييف، فإن "روسيا مستعدة للانتظار بصبر للعمل البناء بشأن القضايا الإنسانية".وقالت: "روسيا عالجت بالفعل أكثر من 2.5 مليون طلب من مواطني أوكرانيا والأجانب مع طلبات لإجلائهم من مستوطنات أوكرانيا لعام 1917".ونوهت إلى أن "الكتائب الدفاعية تحتجز في أوكرانيا "كدروع بشرية" أكثر من 4.5 مليون مدني ونحو ألفي أجنبي أرادوا الإجلاء، وأن سكان أوكرانيا أبلغوا عن فظائع قومية وجرائم قتل وعنف واعتقالات غير قانونية، وهناك إثباتات صوتية ومرئية".وقالت: "الجانب الروسي في الأراضي المحررة يهيئ كل الظروف لحياة سلمية وآمنة ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، حيث قامت روسيا، دون مشاركة الجانب الأوكراني، بإجلاء 5،334 شخصًا يوميًا، من بينهم 781 طفلاً، من مناطق خطرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وكذلك من دونيتسك ولوغانسك".وفي احصائية وزارة الدفاع بما يخص الإجلاء قالت الوزارة: في المجموع، منذ بدء العملية الخاصة، تم بالفعل إجلاء أكثر من 174000 شخص إلى روسيا من أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك 44250 طفلاً .وأضافت: تم عبور حدود الدولة الروسية بواسطة 20.033 وحدة من المركبات الشخصية، منها 777 مركبة في اليوم، وتم إيصال 946 طنا من البضائع الإنسانية إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 132 عملا إنسانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/وصول-طائرة-مساعدات-إنسانية-إلى-شعبي-دونيتسك-ولوغانسك-فيديو-1059619037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059350569_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f0471c016b581131b7b1820288d8c9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: كييف فتحت ممرا واحدا فقط من أصل 10 لخروج الناس

14:22 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022
امرأة مسنة تبكي بالقرب من منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك، الذي دمره القصف الأوكراني، جمهورية دونيتسك الشعبية 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أفادت وزارة الدفاع الروسية في آخر بيان أصدرته بما يخص الوضع في أوكرانيا، بأن الجانب الأوكراني وافق على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيانها: كييف وافقت على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية.
وأضافت: "تم إجلاء 723 شخصًا على طول طريق سومي-بولتافا، بما في ذلك 576 مواطنًا هنديًا و115 صينيًا و20 أردنيًا و12 تونسيًا".
وتابعت: "سلطات كييف تواصل الرفض القاطع لجميع طرق الإخلاء الرئيسية من كييف وتشرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول إلى روسيا".
ونوهت الوزارة إلى أن حرس الحدود الأوكرانيين يطلبون رشاوى من 1500 دولار إلى 5000 دولار من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لعبور الحدود دون عوائق.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التناقض في تصرفات كييف، فإن "روسيا مستعدة للانتظار بصبر للعمل البناء بشأن القضايا الإنسانية".
وقالت: "روسيا عالجت بالفعل أكثر من 2.5 مليون طلب من مواطني أوكرانيا والأجانب مع طلبات لإجلائهم من مستوطنات أوكرانيا لعام 1917".
ونوهت إلى أن "الكتائب الدفاعية تحتجز في أوكرانيا "كدروع بشرية" أكثر من 4.5 مليون مدني ونحو ألفي أجنبي أرادوا الإجلاء، وأن سكان أوكرانيا أبلغوا عن فظائع قومية وجرائم قتل وعنف واعتقالات غير قانونية، وهناك إثباتات صوتية ومرئية".
وقالت: "الجانب الروسي في الأراضي المحررة يهيئ كل الظروف لحياة سلمية وآمنة ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، حيث قامت روسيا، دون مشاركة الجانب الأوكراني، بإجلاء 5،334 شخصًا يوميًا، من بينهم 781 طفلاً، من مناطق خطرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وكذلك من دونيتسك ولوغانسك".
أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة تاغانروغ -1 للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى شعبي دونيتسك ولوغانسك... فيديو
12:52 GMT
وفي احصائية وزارة الدفاع بما يخص الإجلاء قالت الوزارة: في المجموع، منذ بدء العملية الخاصة، تم بالفعل إجلاء أكثر من 174000 شخص إلى روسيا من أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك 44250 طفلاً .
وأضافت: تم عبور حدود الدولة الروسية بواسطة 20.033 وحدة من المركبات الشخصية، منها 777 مركبة في اليوم، وتم إيصال 946 طنا من البضائع الإنسانية إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 132 عملا إنسانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала