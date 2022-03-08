https://arabic.sputniknews.com/20220308/المركز-المشترك-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مقتل-26-مدنيا-في-20-يوما-من-التصعيد-في-دونيتسك--1059641086.html
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، تسجيل خروقات كبيرة من طرف القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:45+0000
2022-03-08T18:45+0000
2022-03-08T18:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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وقال المركز في بيان إنه خلال 20 من التصعيد في دجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تسجيل 921 حادث إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية، أدت إلى مقتل 26 مدنيا.وأضاف البيان: "أطلقت القوات الأوكرانية 11،614 ذخيرة في غضون 20 يوما على جمهورية دونيتسك، بما في ذلك 13 صاروخًا من مجمع "توتشكا يو".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-حصيلة-اليوم-الثالث-عشر-من-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059637677.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، تسجيل خروقات كبيرة من طرف القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.
وقال المركز في بيان إنه خلال 20 من التصعيد في دجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تسجيل 921 حادث إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية، أدت إلى مقتل 26 مدنيا.
وأضاف البيان: "أطلقت القوات الأوكرانية 11،614 ذخيرة في غضون 20 يوما على جمهورية دونيتسك، بما في ذلك 13 صاروخًا من مجمع "توتشكا يو".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.