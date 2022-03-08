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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/المركز-المشترك-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مقتل-26-مدنيا-في-20-يوما-من-التصعيد-في-دونيتسك--1059641086.html
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، تسجيل خروقات كبيرة من طرف القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:45+0000
2022-03-08T18:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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وقال المركز في بيان إنه خلال 20 من التصعيد في دجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تسجيل 921 حادث إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية، أدت إلى مقتل 26 مدنيا.وأضاف البيان: "أطلقت القوات الأوكرانية 11،614 ذخيرة في غضون 20 يوما على جمهورية دونيتسك، بما في ذلك 13 صاروخًا من مجمع "توتشكا يو".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-حصيلة-اليوم-الثالث-عشر-من-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059637677.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية

المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك

18:45 GMT 08.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، تسجيل خروقات كبيرة من طرف القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.
وقال المركز في بيان إنه خلال 20 من التصعيد في دجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تسجيل 921 حادث إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية، أدت إلى مقتل 26 مدنيا.
وأضاف البيان: "أطلقت القوات الأوكرانية 11،614 ذخيرة في غضون 20 يوما على جمهورية دونيتسك، بما في ذلك 13 صاروخًا من مجمع "توتشكا يو".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
17:31 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:21 GMT
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