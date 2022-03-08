https://arabic.sputniknews.com/20220308/باشاغا-يؤكد-دخول-طرابلس-خلال-يومين-بقوة-القانون-ويوجه-نصيحة-إلى-الجميع-فيديو-1059604343.html
باشاغا يؤكد دخول طرابلس خلال يومين بقوة القانون ويوجه نصيحة إلى الجميع... فيديو
باشاغا يؤكد دخول طرابلس خلال يومين بقوة القانون ويوجه نصيحة إلى الجميع... فيديو
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة الاستقرار في ليبيا وعدم السعي لإشعال حرب، لافتا إلى أن بلاده لم تكن دولة منذ 2011. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:23+0000
2022-03-08T08:23+0000
2022-03-08T08:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال باشاغا، خلال كلمة موجهة إلى الشعب الليبي، أن "اختيار الحكومة وتعيينها تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين مجلسي النواب والدولة"، موضحا أن "رئيس ما يعرف بمجلس الدولة تعرض للضغوط".وأرسل رئيس الحكومة الليبية رسالة طمأنة إلى الشعب بأنه لا حروب، موجها نصيحة للجميع "بألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفاؤها".وأكد على دخول العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة، قائلا: "سنتوجه الى العاصمة في اليومين القادمين لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا".وكشف عن أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ساعدت في عرقلة الانتخابات، لافتا إلى أنه توجد دلائل كثيرة على ذلك.وعن الكتائب المسلحة أكد باشاغا وجود خطة لدمجهم في المؤسسات المختلفة وبناء مشاريع منتجة مقابل التخلي عن السلاح، مشددا على أنه لن يسمح بتوجيه البنادق إلى الدولة.وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".
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أخبار ليبيا اليوم
باشاغا يؤكد دخول طرابلس خلال يومين بقوة القانون ويوجه نصيحة إلى الجميع... فيديو
08:23 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 08.03.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة الاستقرار في ليبيا وعدم السعي لإشعال حرب، لافتا إلى أن بلاده لم تكن دولة منذ 2011.
وقال باشاغا، خلال كلمة موجهة إلى الشعب الليبي، أن "اختيار الحكومة وتعيينها تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين مجلسي النواب والدولة"، موضحا أن "رئيس ما يعرف بمجلس الدولة تعرض للضغوط".
وأرسل رئيس الحكومة الليبية رسالة طمأنة إلى الشعب بأنه لا حروب، موجها نصيحة للجميع "بألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفاؤها".
وأكد على دخول العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة، قائلا: "سنتوجه الى العاصمة في اليومين القادمين لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا".
وشدد على أن "أموال النفط هي ملك لليبيين ككل في الشرق والجنوب والغرب وليس أطراف بعينهم"، متعهدا بقيادة ليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساندته في ذلك.
وكشف عن أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ساعدت في عرقلة الانتخابات، لافتا إلى أنه توجد دلائل كثيرة على ذلك.
وعن الكتائب المسلحة أكد باشاغا وجود خطة لدمجهم في المؤسسات المختلفة وبناء مشاريع منتجة مقابل التخلي عن السلاح، مشددا على أنه لن يسمح بتوجيه البنادق إلى الدولة.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي
في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".