https://arabic.sputniknews.com/20220308/بمناسبة-اليوم-العالمي-للمرأة-الرئيس-تبون-يوجه-رسالة-للنساء-الجزائريات-1059637254.html

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة... الرئيس تبون يوجه رسالة للنساء الجزائريات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة... الرئيس تبون يوجه رسالة للنساء الجزائريات

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتضحيات نساء بلاده وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T17:19+0000

2022-03-08T17:19+0000

2022-03-08T17:19+0000

الجزائر

العالم العربي

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جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري خلال حفل تكريمي لنساء جزائريات، بمناسبة باليوم العالمي للمرأة، اليوم الثلاثاء.وقال تبون إن الجزائريات أثبتن في كل المراحل، وفي أصعب الأوقات، تعقلهن بالروح الوطنية العالية، وخير دليل على ذلك هو تضحياتهن أثناء جائحة "كوفيد-19".وأضاف: "نجدد الاعتزاز ببنات الجزائر، اللائي قدمن أروع الشواهد على معاني التضحية في سبيل التحرر والإنصاف والكرامة الإنسانية، عندما كانت بلادنا الغالية تحت هيمنة الاستعمار البغيض، وإبان الثورة التحريرية المجيدة .. ثم تحت راية الجزائر المستقلة".وتابع: "نشيد في هذا اليوم بوعيكن وإصراركن على رسم مستقبل الأجيال، بتنشئة أبنائنا وبناتنا على صون الرابطة الوطنية .. وعلى المواطنة الحقة، والغيرة على الهوية والانتماء الوطني".وأكد الرئيس الجزائري أنه "في الوقت الذي نشيد بتضحيات المرأة الجزائرية، سنمضي إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، تعزيزًا لمكانتها، خاصة في مجال التمكين السياسي والاندماج الواسع في مسارات الإنعاش الاقتصادي وترجمة مبدأ المناصفة، في تولي المسؤوليات والمهام الرفيعة وتوفير كل ضمانات الحماية من جميع أشكال العنف".وأتم قائلا: "أتوجه إليكن بأخلص التهاني، وأصدق التمنيات و أترحم معكن على أرواح شهيدات الجزائر، رفيقات (الجميلات) الثائرات، وأحيي بإكبار أخواتنا المجاهدات الماجدات أطال الله في أعمارهن".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/لماذا-يحتفل-العالم-باليوم-العالمي-للمرأة-كل-عام-1059627456.html

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