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https://arabic.sputniknews.com/20220308/لماذا-يحتفل-العالم-باليوم-العالمي-للمرأة-كل-عام-1059627456.html
لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟
لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟
يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:18+0000
2022-03-08T15:18+0000
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ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.لكن ذلك لم يكن بداية مسيرة الاحتفال بالمرأة التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، عندما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.ونجحت مسيرة النساء في ذلك الحين في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لكن المظاهرات عادت مجددا في 8 مارس/ أذار 1908، عندما خرجت مجموعات من النساء العاملات بشوارع نيويورك، وكانت مطالبهن في ذلك الحين هي تخفيض ساعات العمل وحق النساء في المشاركة في الاقتراع وعدم تشغيل الأطفال، وهي المطالب التي تم تحقيقها لاحقا.ومنذ ذلك الحين تحول الـ 8 من مارس إلى رمز لنضال المرأة، وأصبح مناسبة تحييها النساء حول العالم بمسيرات تؤكد على حقوقهم ومطالبهن، رغم اختلاف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20190308/يوم-المرأة-العالمي-إليسا-دعوة-نساء-1039608117.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/انتصار-السيسي-توجه-رسالة-إلى-نساء-مصر-في-اليوم-العالمي-للمرأة-1059625285.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟

15:18 GMT 08.03.2022
© AP Photo / Andreea Alexandruفتيات في اليوم العالمي للمرأة
فتيات في اليوم العالمي للمرأة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
تابعنا عبرGoogle news
يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة.
ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
إليسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2019
في يوم المرأة العالمي... إليسا توجه دعوة واحدة لكل نساء العالم
8 مارس 2019, 16:26 GMT
لكن ذلك لم يكن بداية مسيرة الاحتفال بالمرأة التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، عندما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.
ونجحت مسيرة النساء في ذلك الحين في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لكن المظاهرات عادت مجددا في 8 مارس/ أذار 1908، عندما خرجت مجموعات من النساء العاملات بشوارع نيويورك، وكانت مطالبهن في ذلك الحين هي تخفيض ساعات العمل وحق النساء في المشاركة في الاقتراع وعدم تشغيل الأطفال، وهي المطالب التي تم تحقيقها لاحقا.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
انتصار السيسي توجه رسالة إلى نساء مصر في اليوم العالمي للمرأة
14:37 GMT
ومنذ ذلك الحين تحول الـ 8 من مارس إلى رمز لنضال المرأة، وأصبح مناسبة تحييها النساء حول العالم بمسيرات تؤكد على حقوقهم ومطالبهن، رغم اختلاف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به
معلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
معلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به
© Sputnik / Mohamed Hassan
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