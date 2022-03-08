https://arabic.sputniknews.com/20220308/لماذا-يحتفل-العالم-باليوم-العالمي-للمرأة-كل-عام-1059627456.html
لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟
لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟
يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:18+0000
2022-03-08T15:18+0000
2022-03-08T15:18+0000
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ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.لكن ذلك لم يكن بداية مسيرة الاحتفال بالمرأة التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، عندما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.ونجحت مسيرة النساء في ذلك الحين في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لكن المظاهرات عادت مجددا في 8 مارس/ أذار 1908، عندما خرجت مجموعات من النساء العاملات بشوارع نيويورك، وكانت مطالبهن في ذلك الحين هي تخفيض ساعات العمل وحق النساء في المشاركة في الاقتراع وعدم تشغيل الأطفال، وهي المطالب التي تم تحقيقها لاحقا.ومنذ ذلك الحين تحول الـ 8 من مارس إلى رمز لنضال المرأة، وأصبح مناسبة تحييها النساء حول العالم بمسيرات تؤكد على حقوقهم ومطالبهن، رغم اختلاف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20190308/يوم-المرأة-العالمي-إليسا-دعوة-نساء-1039608117.html
https://arabic.sputniknews.com/20220308/انتصار-السيسي-توجه-رسالة-إلى-نساء-مصر-في-اليوم-العالمي-للمرأة-1059625285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟
تابعنا عبر
يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية سنوية هدفها إبراز قيمة المرأة وأهمية الدور الذي تقوم به في جميع نواحي الحياة.
ويركز العالم في الـ 8 من مارس/ آذار من كل عام على ما تقدمه النساء من إنجازات
في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
لكن ذلك لم يكن بداية مسيرة الاحتفال بالمرأة التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، عندما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.
ونجحت مسيرة النساء في ذلك الحين في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة
على جداول الأعمال اليومية، لكن المظاهرات عادت مجددا في 8 مارس/ أذار 1908، عندما خرجت مجموعات من النساء العاملات بشوارع نيويورك، وكانت مطالبهن في ذلك الحين هي تخفيض ساعات العمل وحق النساء في المشاركة في الاقتراع وعدم تشغيل الأطفال، وهي المطالب التي تم تحقيقها لاحقا.
ومنذ ذلك الحين تحول الـ 8 من مارس إلى رمز لنضال المرأة
، وأصبح مناسبة تحييها النساء حول العالم بمسيرات تؤكد على حقوقهم ومطالبهن، رغم اختلاف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.