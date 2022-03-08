https://arabic.sputniknews.com/20220308/خبيرة-تكشف-عن-الأشخاص-الذين-يحتاجون-للكولاجين-ولماذا--1059618215.html
خبيرة تكشف عن الأشخاص الذين يحتاجون للكولاجين ولماذا
خبيرة تكشف عن الأشخاص الذين يحتاجون للكولاجين ولماذا
كشفت طبيبة الأمراض الجلدية وخبيرة التغذية الروسية، غالينا فيدينكوفا، كيف يؤثر استخدام الكولاجين على الجسم. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:36+0000
2022-03-08T12:36+0000
2022-03-08T12:36+0000
مجتمع
بشرة
الجفاف
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وأشارت فيدينكوفا، إلى أن الكولاجين يعد أحد أكثر المكملات الغذائية شيوعا في السوق اليوم، ولا سيما الطلب عليه بين الأشخاص الذين يسعون وراء الشباب والجمال والصحة. وهو بروتين مهم للجسم، ويشارك في تكوين النسيج الضام.وقالت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هيكل الألياف البروتينية يشبه الينابيع. مع تقدم العمر، تتقلص هذه" الينابيع "أو تتفتت، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وأمراض المفاصل وتدهور الشعر والأظافر والأوتار وما إلى ذلك".وأضافت فيدينكوفا أنه يجب شرب الكولاجين من سن 30 من أجل الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل والأوتار خلال فترة "إعادة الهيكلة" الناعمة للجسم.وفقا لـ فيدينكوفا، فإن الحد الأدنى لدورة القبول هو شهر واحد ، ولكن يمكن أن يستغرق الكولاجين وقتًا أطول إذا كانت النتيجة المرجوة غير ملحوظة في الوقت المحدد. في مثل هذه الحالات ، يوجه الجسم البروتين بشكل أساسي إلى الأنسجة الداخلية الضامة. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن الكولاجين الياباني الصنع هو أحد أفضل أنواع الكولاجين في السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/استعيدي-وهج-الشباب-5-طرق-للتخلص-من-الخطوط-الدقيقة-على-جبينك-1057539158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, بشرة, الجفاف
خبيرة تكشف عن الأشخاص الذين يحتاجون للكولاجين ولماذا
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كشفت طبيبة الأمراض الجلدية وخبيرة التغذية الروسية، غالينا فيدينكوفا، كيف يؤثر استخدام الكولاجين على الجسم.
وأشارت فيدينكوفا، إلى أن الكولاجين يعد أحد أكثر المكملات الغذائية شيوعا في السوق اليوم، ولا سيما الطلب عليه بين الأشخاص الذين يسعون وراء الشباب والجمال والصحة. وهو بروتين مهم للجسم، ويشارك في تكوين النسيج الضام.
وقالت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هيكل الألياف البروتينية يشبه الينابيع. مع تقدم العمر، تتقلص هذه" الينابيع "أو تتفتت، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وأمراض المفاصل وتدهور الشعر والأظافر والأوتار وما إلى ذلك".
وتابعت "يتحد الجلوكوز مع ألياف الكولاجين ويضيقها ثم يدمرها. وتسمى هذه العملية" glycation ". لذلك، بالنسبة للبشرة الشابة، من المستحسن الحد من تناول السكر. يؤدي نقص فيتامين "سي" إلى حقيقة أن البروتين يأتي من الخارج وينتج عن الجسم ببساطة لا يمتص. كما أن العوامل المدمرة هي الإجهاد المستمر والعادات السيئة والاضطرابات الهرمونية وما إلى ذلك. كل هذا يؤثر على شبابنا وصحتنا وطول العمر".
وأضافت فيدينكوفا أنه يجب شرب الكولاجين من سن 30 من أجل الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل والأوتار خلال فترة "إعادة الهيكلة" الناعمة للجسم.
وفقا لـ فيدينكوفا، فإن الحد الأدنى لدورة القبول هو شهر واحد ، ولكن يمكن أن يستغرق الكولاجين وقتًا أطول إذا كانت النتيجة المرجوة غير ملحوظة في الوقت المحدد. في مثل هذه الحالات ، يوجه الجسم البروتين بشكل أساسي إلى الأنسجة الداخلية الضامة. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن الكولاجين الياباني الصنع هو أحد أفضل أنواع الكولاجين في السوق.