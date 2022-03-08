https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الأركان-القبرصي-في-إسرائيل-لبحث-التعاون-المشترك-1059615803.html
رئيس الأركان القبرصي في إسرائيل لبحث التعاون المشترك
رئيس الأركان القبرصي في إسرائيل لبحث التعاون المشترك
بدأ رئيس الأركان القبرصي، الجنرال ديموكريتوس زيرفاكيس، زيارة إلى إسرائيل، هي الأولى له حيث يبحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:53+0000
2022-03-08T11:53+0000
2022-03-08T11:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
القدس - سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "مراسم استقبال رسمية، أجريت لرئيس الأركان القبرصي صباح اليوم الثلاثاء، ومن بعدها أجرى لقاء عمل استراتيجي - عسكري حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة للبلدين في الشرق الأوسط وفرص توسيع التعاون بين الجيشين".وأضاف أدرعي "حضر الاجتماع رئيس الأركان، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إيفي دافرين ومسؤولون كبار آخرون".وتسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع قبرص وكذلك مع اليونان.والشهر الماضي عقد مسؤولون من الدول الثلاث اجتماعا بالعاصمة اليونانية أثينا، استعرضوا خلاله آفاق التعاون الثلاثي.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان وقتذاك، أن التحالف بين الجيوش الثلاثة "يعد بمثابة رصيد استراتيجي"، وبأن إسرائيل ملتزمة بتعميق روابط التعاون الاستراتيجي مع كل من قبرص واليونان.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس الأركان القبرصي في إسرائيل لبحث التعاون المشترك
تابعنا عبر
بدأ رئيس الأركان القبرصي، الجنرال ديموكريتوس زيرفاكيس، زيارة إلى إسرائيل، هي الأولى له حيث يبحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.
القدس - سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "مراسم استقبال رسمية، أجريت لرئيس الأركان القبرصي صباح اليوم الثلاثاء، ومن بعدها أجرى لقاء عمل استراتيجي - عسكري حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة للبلدين
في الشرق الأوسط وفرص توسيع التعاون بين الجيشين".
وأضاف أدرعي "حضر الاجتماع رئيس الأركان، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إيفي دافرين ومسؤولون كبار آخرون".
كما سيقوم الجنرال زيرفاكيس، الذي وصل إسرائيل، أمس الاثنين، خلال زيارته إلى إسرائيل، بجولة على الحدود اللبنانية وسيزور بطارية من منظومة "القبة الحديدية".
وتسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها العسكرية
مع قبرص وكذلك مع اليونان.
والشهر الماضي عقد مسؤولون من الدول الثلاث اجتماعا بالعاصمة اليونانية أثينا، استعرضوا خلاله آفاق التعاون الثلاثي.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان وقتذاك، أن التحالف بين الجيوش الثلاثة "يعد بمثابة رصيد استراتيجي"، وبأن إسرائيل ملتزمة بتعميق روابط التعاون الاستراتيجي مع كل من قبرص واليونان.