https://arabic.sputniknews.com/20220308/ماكدونالدز-تقرر-غلق-جميع-مطاعمها-في-روسيا-مؤقتا-1059641635.html
"ماكدونالدز" تقرر غلق جميع مطاعمها في روسيا مؤقتا
"ماكدونالدز" تقرر غلق جميع مطاعمها في روسيا مؤقتا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز"، كريس كمبتشينسكي، أن الشركة ستغلق جميع مطاعمها في روسيا مؤقتا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T19:05+0000
2022-03-08T19:05+0000
2022-03-08T19:05+0000
روسيا
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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وأوضح أن 62 ألف شخص يعملون في سلسلة مطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء روسيا.وأشار إلى أن القرار يشمل "إغلاق جميع مطاعم الشركة البالغ عددهم 850 مطعما وتعليق جميع العمليات في السوق".
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روسيا, أخبار العالم الآن
"ماكدونالدز" تقرر غلق جميع مطاعمها في روسيا مؤقتا
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز"، كريس كمبتشينسكي، أن الشركة ستغلق جميع مطاعمها في روسيا مؤقتا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز
في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وأوضح أن 62 ألف شخص يعملون في سلسلة مطاعم ماكدونالدز
في جميع أنحاء روسيا.
وأشار إلى أن القرار يشمل "إغلاق جميع مطاعم الشركة البالغ عددهم 850 مطعما وتعليق جميع العمليات في السوق".
وذكر أن الشركة تتفهم تأثير ذلك على الزملاء والشركاء الروس، مؤكدا أن ماكدونالدز ستستمر في دفع رواتب جميع موظفيها في روسيا
.