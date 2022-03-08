https://arabic.sputniknews.com/20220308/مجلس-الوزراء-المصري-سنغرق-الأسواق-بالسلع-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار-فيديو-1059645149.html
مجلس الوزراء المصري: سنغرق الأسواق بالسلع لمواجهة ارتفاع الأسعار... فيديو
مجلس الوزراء المصري: سنغرق الأسواق بالسلع لمواجهة ارتفاع الأسعار... فيديو
أعلنت الحكومة المصرية أنها ستعمل على إغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T20:51+0000
2022-03-08T20:51+0000
2022-03-08T20:51+0000
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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، إن زيادة أسعار القمح أثرت على مجمل السلع الغذائية.وأوضح أن الحكومة لديها تقارير من جهات مختلفة تؤكد أن هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هذه مشكلة واضحة للحكومة ولا يمكن إنكارها.وشدد المتحدث على أن الحكومة ستعمل على مواجهة هذه الأزمة عبر زيادة المعروض من السلع في كافة المنتجات لمواجهة الزيادة في الأسعار.وأوضح أن الحكومة تحتفظ بمخزون جيد من السلع الأساسية للمواطنين، وأنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على إغراق الأسواق بكميات كبرى من السلع حتى يصبح جانب العرض أكبر من الطلب، الأمر الذي يعيد ضبط الأسعار.ويشكو الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي من موجة غلاء طالت غالبية السلع في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مجلس الوزراء المصري: سنغرق الأسواق بالسلع لمواجهة ارتفاع الأسعار... فيديو
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أعلنت الحكومة المصرية أنها ستعمل على إغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار.
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، إن زيادة أسعار القمح أثرت على مجمل السلع الغذائية.
وأوضح أن الحكومة لديها تقارير من جهات مختلفة تؤكد أن هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هذه مشكلة واضحة للحكومة ولا يمكن إنكارها.
وشدد المتحدث على أن الحكومة ستعمل على مواجهة هذه الأزمة عبر زيادة المعروض من السلع في كافة المنتجات لمواجهة الزيادة في الأسعار.
وأوضح أن الحكومة تحتفظ بمخزون جيد من السلع الأساسية للمواطنين، وأنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على إغراق الأسواق بكميات كبرى من السلع حتى يصبح جانب العرض أكبر من الطلب، الأمر الذي يعيد ضبط الأسعار.
ويشكو الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي من موجة غلاء طالت غالبية السلع في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.