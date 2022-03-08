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مسؤول إيراني كبير يكشف كيف يمكن نشر الاستقرار في المنطقة
مسؤول إيراني كبير يكشف كيف يمكن نشر الاستقرار في المنطقة
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، كيف يمكن تعزيز التعاون الإقليمي ونشر الاستقرار في المنطقة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:59+0000
2022-03-08T18:59+0000
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ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، هو شرط أساس لتطوير وتعزيز سياسة التعاون الإقليمي لدى الحكومة الإيرانية.وأوضح شمخاني أن توقيع وثيقة حول تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين إيران وجمهورية أوزبكستان، شكل خطوة مهمة بهذا الاتجاه.ويشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، غادر العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متجها إلى طشقند، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الأوزبكي، فيكور محمود أوف.
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إيران, أوزباكستان, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني كبير يكشف كيف يمكن نشر الاستقرار في المنطقة

18:59 GMT 08.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، كيف يمكن تعزيز التعاون الإقليمي ونشر الاستقرار في المنطقة.
ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، هو شرط أساس لتطوير وتعزيز سياسة التعاون الإقليمي لدى الحكومة الإيرانية.
وأوضح شمخاني أن توقيع وثيقة حول تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين إيران وجمهورية أوزبكستان، شكل خطوة مهمة بهذا الاتجاه.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، غادر العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متجها إلى طشقند، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الأوزبكي، فيكور محمود أوف.
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