https://arabic.sputniknews.com/20220308/مسؤول-إيراني-كبير-يكشف-كيف-يمكن-نشر-الاستقرار-في-المنطقة-1059641282.html
مسؤول إيراني كبير يكشف كيف يمكن نشر الاستقرار في المنطقة
مسؤول إيراني كبير يكشف كيف يمكن نشر الاستقرار في المنطقة
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، كيف يمكن تعزيز التعاون الإقليمي ونشر الاستقرار في المنطقة. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T18:59+0000
2022-03-08T18:59+0000
2022-03-08T18:59+0000
إيران
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ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، هو شرط أساس لتطوير وتعزيز سياسة التعاون الإقليمي لدى الحكومة الإيرانية.وأوضح شمخاني أن توقيع وثيقة حول تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين إيران وجمهورية أوزبكستان، شكل خطوة مهمة بهذا الاتجاه.ويشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، غادر العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متجها إلى طشقند، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الأوزبكي، فيكور محمود أوف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أوزباكستان, أخبار العالم الآن
مسؤول إيراني كبير يكشف كيف يمكن نشر الاستقرار في المنطقة
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كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، كيف يمكن تعزيز التعاون الإقليمي ونشر الاستقرار في المنطقة.
ونشر شمخاني تغريدة جديدة له
على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، هو شرط أساس لتطوير وتعزيز سياسة التعاون الإقليمي لدى الحكومة الإيرانية.
وأوضح شمخاني أن توقيع وثيقة حول
تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين إيران وجمهورية أوزبكستان، شكل خطوة مهمة بهذا الاتجاه.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، غادر العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متجها إلى طشقند، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الأوزبكي، فيكور محمود أوف.