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https://arabic.sputniknews.com/20220307/شمخاني-يتحدث-عن-مبادرات-جديدة-لتسريع-الوصول-إلى-نتائج-في-مفاوضات-فيينا-1059580969.html
شمخاني يتحدث عن "مبادرات جديدة" لتسريع الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا
شمخاني يتحدث عن "مبادرات جديدة" لتسريع الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا يقتضي مبادرات جديدة. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T14:43+0000
2022-03-07T14:43+0000
مفاوضات
أخبار إيران
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وحسب ما كتبه شمخاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شدد على أن أولوية المفاوض الإيراني في فيينا هي حل القضايا المتأخرة التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لبلاده.ولفت إلى أن الوصول إلى اتفاق محكم لابد له من مبادرات جديدة من جميع أطراف العملية التفاوضية في فيينا، مشيرا غلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار.وقال: "احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي، أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران، يستدعي التوصل الى اتفاقية محكمة مبادرات جديدة من جميع الأطراف".وأبدى المسؤول الإيراني تفهمه لردود فعل اطراف التفاوض، مؤكدا أن تأمين مصالح الإيرانيين هو العامل الوحيد الذي يؤثر على مواقف المفاوض الإيراني.وقال: "ردود الفعل الايجابية والسلبية للدول الحاضرة في مفاوضات فيينا تجري بهدف تأمين المصالح ونحن ندرك ذلك، العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع 4 + 1 هو تأمين مصالح شعبنا".وأكد شمخاني على أنهم وضعوا "على جدول أعمالنا تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات للإسراع بتحقيق النتائج".
مفاوضات
أخبار إيران
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مفاوضات, أخبار إيران

شمخاني يتحدث عن "مبادرات جديدة" لتسريع الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا

14:43 GMT 07.03.2022
© AFP 2022 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / Joe Klamar
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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا يقتضي مبادرات جديدة.
وحسب ما كتبه شمخاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شدد على أن أولوية المفاوض الإيراني في فيينا هي حل القضايا المتأخرة التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لبلاده.
ولفت إلى أن الوصول إلى اتفاق محكم لابد له من مبادرات جديدة من جميع أطراف العملية التفاوضية في فيينا، مشيرا غلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار.
وقال: "احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي، أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران، يستدعي التوصل الى اتفاقية محكمة مبادرات جديدة من جميع الأطراف".
وأبدى المسؤول الإيراني تفهمه لردود فعل اطراف التفاوض، مؤكدا أن تأمين مصالح الإيرانيين هو العامل الوحيد الذي يؤثر على مواقف المفاوض الإيراني.
وقال: "ردود الفعل الايجابية والسلبية للدول الحاضرة في مفاوضات فيينا تجري بهدف تأمين المصالح ونحن ندرك ذلك، العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع 4 + 1 هو تأمين مصالح شعبنا".
وأكد شمخاني على أنهم وضعوا "على جدول أعمالنا تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات للإسراع بتحقيق النتائج".
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