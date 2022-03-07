شمخاني يتحدث عن "مبادرات جديدة" لتسريع الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا
© AFP 2022 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
© AFP 2022 / Joe Klamar
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا يقتضي مبادرات جديدة.
وحسب ما كتبه شمخاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شدد على أن أولوية المفاوض الإيراني في فيينا هي حل القضايا المتأخرة التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لبلاده.
احتمال التوصل الى اتفاق في #مفاوضات_فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي. أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران. يستدعي التوصل الى اتفاقية محكمة مبادرات جديدة من جميع الأطراف.— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 7, 2022
ولفت إلى أن الوصول إلى اتفاق محكم لابد له من مبادرات جديدة من جميع أطراف العملية التفاوضية في فيينا، مشيرا غلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار.
وقال: "احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي، أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران، يستدعي التوصل الى اتفاقية محكمة مبادرات جديدة من جميع الأطراف".
ردود الفعل الايجابية والسلبية للدول الحاضرة في #مفاوضات_فيينا تجري بهدف تأمين المصالح ونحن ندرك ذلك. العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع 4 + 1 هو تأمين مصالح شعبنا. وضعنا على جدول أعمالنا تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات للإسراع بتحقيق النتائج.— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 7, 2022
وأبدى المسؤول الإيراني تفهمه لردود فعل اطراف التفاوض، مؤكدا أن تأمين مصالح الإيرانيين هو العامل الوحيد الذي يؤثر على مواقف المفاوض الإيراني.
وقال: "ردود الفعل الايجابية والسلبية للدول الحاضرة في مفاوضات فيينا تجري بهدف تأمين المصالح ونحن ندرك ذلك، العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع 4 + 1 هو تأمين مصالح شعبنا".
وأكد شمخاني على أنهم وضعوا "على جدول أعمالنا تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات للإسراع بتحقيق النتائج".