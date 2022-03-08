https://arabic.sputniknews.com/20220308/مع-ارتفاع-أسعار-النفط-مؤشرات-بورصة-الكويت-تواصل-الصعود--1059614447.html
مع ارتفاع أسعار النفط... مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود
مع ارتفاع أسعار النفط... مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود
واصلت مؤشرات بورصة الكويت الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي، على وقع ارتفاع أسعار النفط بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:31+0000
2022-03-08T11:31+0000
2022-03-08T11:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار الكويت اليوم
أسعار النفط اليوم
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، أغلق اليوم الثلاثاء بارتفاع 97.6 نقطة ليبلغ 8707.39 نقطة بارتفاع نسبته 1.13%، من خلال تداول 117.7 مليون سهم عبر 6672 صفقة بقيمة 54.14 مليون دينار (نحو 178.6 مليون دولار).فيما ارتفع المؤشر العام للسوق 72.6 نقطة ليبلغ 7934.39 بارتفاع قدره 0.92% من خلال تداول 248.6 سهما عبر 12173 صفقة نقدية بقيمة 73 مليون دينار (حوالي 241 مليون دولار).بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا طفيفا 4.12 نقطة إلى 6645.47 نقطة، بنسبة انخفاض 0.06% من خلال تداول 97.7 مليون سهم عبر 3337 صفقة نقديمة بقيمة 12.4 مليون دينار (نحو 41 مليون دولار).وبلغ سعر برميل النفط الكويتي ليوم الإثنين 127.7 دولار.وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2% وكيبكو 5.4% والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.3% وبنك بوبيان 6.1 % وسهم البورصة 2.2%.في المقابل، تراجع سهم شركة طيران الجزيرة 3.8% إثر إعلان الشركة عن "زيادات طفيفة" في أسعار تذاكرها بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/خام-برنت-يصل-إلى-128-دولارا-للبرميل-1059600075.html
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أخبار الكويت اليوم, أسعار النفط اليوم
مع ارتفاع أسعار النفط... مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود
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واصلت مؤشرات بورصة الكويت الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي، على وقع ارتفاع أسعار النفط بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)
، إن مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، أغلق اليوم الثلاثاء بارتفاع 97.6 نقطة ليبلغ 8707.39 نقطة بارتفاع نسبته 1.13%، من خلال تداول 117.7 مليون سهم عبر 6672 صفقة بقيمة 54.14 مليون دينار (نحو 178.6 مليون دولار).
فيما ارتفع المؤشر العام للسوق 72.6 نقطة ليبلغ 7934.39 بارتفاع قدره 0.92% من خلال تداول 248.6 سهما عبر 12173 صفقة نقدية بقيمة 73 مليون دينار (حوالي 241 مليون دولار).
بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا طفيفا 4.12 نقطة إلى 6645.47 نقطة، بنسبة انخفاض 0.06% من خلال تداول 97.7 مليون سهم عبر 3337 صفقة نقديمة بقيمة 12.4 مليون دينار (نحو 41 مليون دولار).
وبلغ سعر برميل النفط الكويتي ليوم الإثنين 127.7 دولار.
وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2% وكيبكو 5.4% والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.3% وبنك بوبيان 6.1 % وسهم البورصة 2.2%.
في المقابل، تراجع سهم شركة طيران الجزيرة 3.8% إثر إعلان الشركة عن "زيادات طفيفة" في أسعار تذاكرها بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط
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