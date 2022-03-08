https://arabic.sputniknews.com/20220308/ناسا-تعرض-إرسال-اسمك-للدوران-حول-القمر-1059610611.html

‏"ناسا" تعرض إرسال اسمك للدوران حول القمر

‏"ناسا" تعرض إرسال اسمك للدوران حول القمر

أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية عن إرسال اسمك على متن رحلة حول القمر مجانا.‏ 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T10:22+0000

2022-03-08T10:22+0000

2022-03-08T10:22+0000

ناسا

القمر

مجتمع

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وقالت إنها سترسل أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف) على متن مهمة "أرتميس الأول" القادمة، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وأكدت "ناسا" أن إرسال الأسماء لا يتطلب من المشاركين أي مدفوعات مالية.وسيتم الإطلاق التاريخي لمهمة "أرتميس الأول" في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتم "في موعد لا يتجاوز شهر مارس/ آذار الجاري.وأشارت "ناسا" في بيان ها أن رحلة "أرتميس الأول" تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر".وتابعت أنه "في حال التسجيل لإرسال اسمك مع مهمة القمر القادمة، فستتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن اسمك وتفاصيل الرحلة، كما ستحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتيح لك الانضمام إلى إطلاق "ناسا" كضيف افتراضي".وأكدت "ناسا" أن رحلة "أرتميس الأول" ستكون الأولى في سلسلة من المهمات المتزايدة التعقيد لبناء وجود بشري طويل الأمد على القمر لعقود قادمة".ومن الممكن تسجيل الاسم على موقع "ناسا" الرسمي لمهمة "أرتميس"، وسجب إدخال الاسم ورقم تعريف شخصي مخصص من 4 إلى 7 أرقام، والذي سينشئ بطاقة الصعود الافتراضي إلى الرحلة.وكان من المقرر لإطلاق مهمة "أرتيمس الأول" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لكنها واجهت عدة تأخيرات، ثم تم تأجيل الموعد إلى فبراير/ شباط الماضي، ولكن تم تأجيله مرة أخرى، وذلك لأن وكالة "ناسا" رغبت في الحصول على "وقت إضافي لإكمال أنشطة الإغلاق داخل مجموعة المركبات قبل طرح الصاروخ والمركبة الفضائية المتكاملة لأول مرة".

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ناسا, القمر, مجتمع