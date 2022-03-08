https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-الاتصالات-الإيراني-يشيد-بنجاح-الحرس-الثوري-في-إطلاق-القمر-الصناعي-نور2-1059615156.html

وزير الاتصالات الإيراني يشيد بنجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور2"

وزير الاتصالات الإيراني يشيد بنجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور2"

أشادت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "بنجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور2" ووضعه في مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض لأول مرة". 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T11:38+0000

2022-03-08T11:38+0000

2022-03-08T11:38+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050249627_92:0:2449:1326_1920x0_80_0_0_46b97e8cb27f35b836d7af9249a2ac76.jpg

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أنه "تم تثبيت وضع الأقمار الصناعية على طبقة ليو والتي وجّه بها رئيس الجمهورية وأقره اجتماع المجلس الأعلى للفضاء في الحكومة"، مهنئًا "المرشد والرئيس والشعب والعلماء المجاهدين في القوة الجوفضائية للحرس الثوري وجميع المختصين والكوادر في قطاع صناعة الفضاء بالبلاد بهذا النجاح الكبير".ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن في وقت سابق، نجاح اختبار إطلاق أول قمر اصطناعي إيراني يعمل بالوقود الصلب، الأسبوع الماضي، لافتًا إلى استعداد بلاده لإطلاق العديد من الأقمار الفضائية مستقبلا.وقال علي حاجي زاده: "من الآن فصاعدًا، ستطلق إيران العديد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء بمحركات رخيصة، وأن الأقمار الصناعية الإيرانية الجديدة مصنوعة من أجسام غير معدنية وغير مركبة ودوافعها غير قابلة للتحرك، ما سيزيد من طاقة الصواريخ ويجعلها موفرة في التكاليف".

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران