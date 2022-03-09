https://arabic.sputniknews.com/20220309/أردوغان-عقب-لقاء-هرتسوغ-زيارة-تاريخية-ونقطة-تحول-في-العلاقات-بين-تركيا-وإسرائيل-فيديو-1059688575.html

أردوغان عقب لقاء هرتسوغ: "زيارة تاريخية" و"نقطة تحول" في العلاقات بين تركيا وإسرائيل... فيديو

أردوغان عقب لقاء هرتسوغ: "زيارة تاريخية" و"نقطة تحول" في العلاقات بين تركيا وإسرائيل... فيديو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، عقب لقائه بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إن الفترة المقبلة ستأتي بفرص جديدة على مستوى العلاقات بين... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T16:55+0000

2022-03-09T16:55+0000

2022-03-09T16:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان وهرتسوغ الذي وصل إلى تركيا، في وقت سابق اليوم، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما، وفق موفد قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وقال أردوغان: "أكدت في حديثنا على أهمية حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية). معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية. الفترة المقبلة ستؤدي إلى فرص جديدة".وأضاف أردوغان: "أعتقد أن هذه الزيارة التاريخية ستكون نقطة تحول في العلاقات بين تركيا وإسرائيل. لتعزيز العلاقات قيمة كبيرة لبلدنا. إنه يحدث بعد سنوات عديدة، وأنا واثق من أن الزيارة ستفتح طريقا جديدا".وأعرب أردوغان عن استعداد الأتراك للعمل بالتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة.وشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية، وتحسين حياة الفلسطينيين، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية.من جانبه، شكر هرتسوغ أردوغان باللغة التركية، قائلا: "هذه لحظة مهمة في العلاقات بين البلدين بعدما مرت بفترة من الجفاف".وأضاف هرتسوغ: "إنه لشرف عظيم أن نرسي الأسس لتنمية علاقات الصداقة. سنحاول تعزيز الحوار ودراسته بالأفعال والاحترام المتبادل".ومضى الرئيس الإسرائيلي، قائلا: "علينا أن نتفق مقدما على أننا لن نكون قادرين على الاتفاق على كل شيء، لكننا سنسعى جاهدين لحل النزاعات باحترام متبادل وانفتاح، من خلال الآليات الصحيحة التي نبنيها بشكل مشترك، وسوف نتطلع معا لمستقبل مشترك".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استقبل أردوغان في قصره في العاصمة أنقرة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ.وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر: "أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الترحيب الحار في قصره. أعتقد أن جميع الشعوب والأديان والبلدان يمكنها وينبغي لها أن تعيش في منطقتنا في سلام، وأن الشراكات ستجلب معها البركة والازدهار لنا جميعا".ووصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان. وقال هرتسوغ قبل الإقلاع: "لن نتفق على كل شيء"، في إشارة إلى الملفات الخلافية بين تل أبيب وأنقرة.وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "شهدت العلاقات (بين إسرائيل وتركيا) تقلبات في السنوات الأخيرة، وسنحاول تحسينها. آمل أن تبدأ بعد الزيارة عملية حوار معمق وجاد مع تركيا على مختلف المستويات، وسنرى تقدما في العلاقات ".وكُتبت على طائرة هرتسوغ التابعة لشركة "يسرائير"، والمتهجة إلى أنقرة عبارة "سلام وتعاون" باللغة التركية.في سياق متصل، تظاهر تنظيم طلابي إسلامي في إسطنبول وأنقرة ضد زيارة هرتسوغ لتركيا ورددوا شعارات بينها: "لا نريد الرئيس هرتسوغ من إسرائيل المحتلة في بلادنا".وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/لحظة-استقبال-أردوغان-للرئيس-الإسرائيلي-في-تركيا-فيديو-1059683229.html

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