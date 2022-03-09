https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-تسريب-البيانات-الشخصية-لـ30-ألف-طيار-إسرائيلي-1059682866.html

إعلام: تسريب البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي

إعلام: تسريب البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن تسريب البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي، في الماضي والحاضر. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T15:01+0000

2022-03-09T15:01+0000

2022-03-09T15:01+0000

إسرائيل

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب البيانات الشخصية لنحو 30 ألف طيار وأعضاء طواقم جوية إسرائيليين، قديمة وحالية، حيث تم تسريبها إلى "الشبكة المظلمة".وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن هذه التسريبات المهمة والخطيرة قد نشرت في موقع مجموعة السايبر الهجومية الإلكترونية "Leak the Analyst"، مشيرة إلى أنه تم تسريب البيانات الشخصية الكاملة لنحو 30 ألف طيار إسرائيلي.ومن بين المعلومات المهمة التي تم تسريبها قوائم كاملة بأسماء الطيارين، على رأسهم عشرات الضباط في الجيش الإسرائيلي، والأطقم الجوية، والوظيفة المعين عليها الطيار، وأرقام الهويات وعناوين السكن، وهو الأمر الذي تم اكتشافه من خلال مراقبة روتينية لقسم "السايبر" في شركة "فيرونيس"، الخاصة بأمن المعلومات.ونقلت القناة العبرية على لسان مدير شركة "فيرونيس" الخاصة بأمن "السايبر" أنه وجد تسريب بيانات لنحو 30 ألف ملف شخصي لضباط سابقين وحاليين خدموا ويخدمون في سلاح الجو الإسرائيلي، وطيارين ومن الأطقم الجوية، وهي بيانات كاملة.وأشار المدير الإسرائيلي إلى أنه لا يعتقد أن الهجوم أو التسريب وراءه جهة عسكرية، مرجحا أنها مدنية، بدعوى أن تسريب المعلومات الشخصية شمل أسماء طيارين مدنيين.

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