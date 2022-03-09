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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن
عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا ثلاثيا، اليوم الأربعاء، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، لتعزيز سبل التعاون. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:54+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن حسين عقد في القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف الصحاف في بيان أن الوزراء تناولوا سبل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثي المُشترك في كافة المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة.ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
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أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن

17:54 GMT 09.03.2022
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILYقمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021
قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
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عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا ثلاثيا، اليوم الأربعاء، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، لتعزيز سبل التعاون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن حسين عقد في القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وأضاف الصحاف في بيان أن الوزراء تناولوا سبل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثي المُشترك في كافة المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة.
ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
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