https://arabic.sputniknews.com/20220309/اجتماع-ثلاثي-لوزراء-خارجية-العراق-ومصر-والأردن-1059690521.html
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن
عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا ثلاثيا، اليوم الأربعاء، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، لتعزيز سبل التعاون. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:54+0000
2022-03-09T17:54+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن حسين عقد في القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف الصحاف في بيان أن الوزراء تناولوا سبل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثي المُشترك في كافة المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة.ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/محكمة-عراقية-تقضي-بسجن-مسؤول-7-سنوات-لإدانته-بالفساد-1059681592.html
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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن
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عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا ثلاثيا، اليوم الأربعاء، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، لتعزيز سبل التعاون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن حسين عقد في القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية العراق والأردن ومصر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وأضاف الصحاف في بيان أن الوزراء تناولوا سبل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثي المُشترك في كافة المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة.
ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.