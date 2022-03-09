https://arabic.sputniknews.com/20220309/الأمم-المتحدة-لا-نستطيع-تأكيد-البيانات-المتعلقة-بتطوير-أسلحة-في-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1059690702.html
الأمم المتحدة: لا نستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
الأمم المتحدة: لا نستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الهيئة لا تستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وليس لديها معلومات. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:51+0000
2022-03-09T17:51+0000
2022-03-09T17:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
موسكو
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وقال مكتب أنطونيو غوتيريش في بيان: "ليس لدى الأمم المتحدة حاليا أي معلومات تؤكد التصريحات حول تطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا".
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الأمم المتحدة: لا نستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
17:51 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 17:55 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الهيئة لا تستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وليس لديها معلومات.
وقال مكتب أنطونيو غوتيريش في بيان: "ليس لدى الأمم المتحدة حاليا أي معلومات تؤكد التصريحات حول تطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا".