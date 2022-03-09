https://arabic.sputniknews.com/20220309/الاتحاد-الأوروبي-ليس-لدينا-بيانات-عن-البرامج-المحظورة-في-أوكرانيا-1059685478.html

الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا بيانات عن البرامج المحظورة في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا بيانات عن البرامج المحظورة في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه معلومات حول أي برامج محظورة في المعامل البيولوجية في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T15:54+0000

2022-03-09T15:54+0000

2022-03-09T15:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقال ستانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نحن على علم ببيان وزارة الدفاع الروسية بشأن التدمير المزعوم للعوامل البيولوجية في المعامل في أوكرانيا... لسنا على علم بأي برامج في المختبرات الأوكرانية تنتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية".وفقًا لستانو، يتم التعامل مع مثل هذه التصريحات بريبة في الاتحاد الأوروبي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشأن حقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، إن موسكو لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.وتعليقًا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزكيان الولايات المتحدة على توضيح أنشطة العسكرة البيولوجية في الداخل والخارج.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردّت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/سلوتسكي-واشنطن-وكييف-تفهمان-خطورة-وصول-العينات-المختبرية-إلى-خبراء-روس-1059679008.html

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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا