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https://arabic.sputniknews.com/20220309/كندا-تعتزم-إرسال-شحنة--معدات-عسكرية-عالية-التخصص-إلى-أوكرانيا-1059667271.html
كندا تعتزم إرسال شحنة معدات عسكرية عالية التخصص إلى أوكرانيا
كندا تعتزم إرسال شحنة معدات عسكرية عالية التخصص إلى أوكرانيا
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترسل شحنة أخرى من المعدات العسكرية العالية التخصص إلى أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:52+0000
2022-03-09T10:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ونقلت "رويترز" عن ترودو تغريدة، قال فيها إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي بأن كندا سترسل إلى أوكرانيا شحنة أخرى من المعدات العسكرية العالية التخصص.وقال ترودو إنه ناقش خلال اتصاله بزيلينسكي مسألة العقوبات ضد روسيا والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على وزارة الدفاع الأمريكية إطلاع المجتمع الدولي على تلك البرامج التي كان يجري تنفيذها في أوكرانيا.وقالت زاخاروفا في إحاطة: "على وزارة الدفاع الأمريكية، والإدارة الأمريكية، في المستقبل القريب، إطلاع المجتمع الدولي بصورة رسمية على تلك البرامج التي كان يجري تنفيذها في أوكرانيا".وبحسب قولها، فإن "التأكيدات التي صدرت هذه الأيام من الجانب الأوكراني ومن الولايات المتحدة، من قبل نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، لا تترك فرصة لواشنطن للصمت هذه المرة أيضًا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زاباروجيه النووية.
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كندا تعتزم إرسال شحنة معدات عسكرية عالية التخصص إلى أوكرانيا

10:52 GMT 09.03.2022
© REUTERS / BLAIR GABLEرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / BLAIR GABLE
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترسل شحنة أخرى من المعدات العسكرية العالية التخصص إلى أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن ترودو تغريدة، قال فيها إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي بأن كندا سترسل إلى أوكرانيا شحنة أخرى من المعدات العسكرية العالية التخصص.
وقال ترودو إنه ناقش خلال اتصاله بزيلينسكي مسألة العقوبات ضد روسيا والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على وزارة الدفاع الأمريكية إطلاع المجتمع الدولي على تلك البرامج التي كان يجري تنفيذها في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في إحاطة: "على وزارة الدفاع الأمريكية، والإدارة الأمريكية، في المستقبل القريب، إطلاع المجتمع الدولي بصورة رسمية على تلك البرامج التي كان يجري تنفيذها في أوكرانيا".
وبحسب قولها، فإن "التأكيدات التي صدرت هذه الأيام من الجانب الأوكراني ومن الولايات المتحدة، من قبل نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، لا تترك فرصة لواشنطن للصمت هذه المرة أيضًا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زاباروجيه النووية.
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