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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220309/الحرس-الوطني-الروسي-إدارة-محطة-زابوروجيه-النووية-تخضع-لتوجيهات-القوات-المسلحة-الروسية-1059649923.html
الحرس الوطني الروسي: إدارة محطة زابوروجيه النووية تخضع لتوجيهات القوات الروسية
الحرس الوطني الروسي: إدارة محطة زابوروجيه النووية تخضع لتوجيهات القوات الروسية
أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T03:46+0000
2022-03-09T03:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث: "أثناء قيامنا بدورية في محطة زابوروجيه النووية يوم 4 آذار/ مارس، هاجمنا مجهولون من جانب مبنى مجمع التدريب (في المباني الإدارية المجاورة). وأثناء الاشتباك، تم السيطرة على الوضع، وقد قامت المجموعة التخريبية بإضرام النار في المبنى، وطواقم الإطفاء أخمدت الحريق.... وأثناء الاشتباكات وإخماد النيران لم يكن هناك مدنيين".هذا وأبلغت السلطات الأوكرانية، الأحد الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدارة محطة كييف تخضع حاليًا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.في سياق متصل، قال مصدر روسي مطلع على الصناعة النووية لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات الأخيرة في المباني الإدارية بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا وثائق حول عملها على تطوير الأسلحة النووية هناك.يذكر أنه سبق وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن سلطات كييف حاولت تنفيذ "استفزاز في غاية الوحشية" في الأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.وتعرضت دورية متنقلة لقوات الحرس الوطني الروسي أثناء قيامها بتنفيذ المهام المخصصة لها في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة في حوالي الساعة الثانية ليلاً يوم 4 آذار/مارس لهجوم من قبل مجموعة تخريب أوكرانية أطلقت نيران كثيفة من أسلحة خفيفة على دورية الحرس الوطني الروسي من النوافذ في عدة طوابق لمجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة.وتم إسكات نقاط إطلاق النار للمخربين الأوكرانيين بنيران الأسلحة الخفيفة الخاصة بأفراد الدورية الروسية. وبعد مغادرتهم للمبنى، أضرم أفراد مجموعة التخريب الأوكرانية النار فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الحرس الوطني الروسي: إدارة محطة زابوروجيه النووية تخضع لتوجيهات القوات الروسية

03:46 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Ilya Gorbunovالحرس الوطني الروسي
الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Ilya Gorbunov
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أعلن متحدث باسم الحرس الوطني الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في المحطة يواصلون العمل كالمعتاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث: "أثناء قيامنا بدورية في محطة زابوروجيه النووية يوم 4 آذار/ مارس، هاجمنا مجهولون من جانب مبنى مجمع التدريب (في المباني الإدارية المجاورة). وأثناء الاشتباك، تم السيطرة على الوضع، وقد قامت المجموعة التخريبية بإضرام النار في المبنى، وطواقم الإطفاء أخمدت الحريق.... وأثناء الاشتباكات وإخماد النيران لم يكن هناك مدنيين".
هذا وأبلغت السلطات الأوكرانية، الأحد الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدارة محطة كييف تخضع حاليًا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.
أدخنة حريق يتصاعد من منشأة عسكرية بالقرب من المطار، بعد أن أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شرق أوكرانيا، في ماريوبول، 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
اشتعال حريق في محطة زابوروجيه الأوكرانية للطاقة النووية
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في سياق متصل، قال مصدر روسي مطلع على الصناعة النووية لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات الأخيرة في المباني الإدارية بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا وثائق حول عملها على تطوير الأسلحة النووية هناك.
يذكر أنه سبق وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن سلطات كييف حاولت تنفيذ "استفزاز في غاية الوحشية" في الأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وتعرضت دورية متنقلة لقوات الحرس الوطني الروسي أثناء قيامها بتنفيذ المهام المخصصة لها في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة في حوالي الساعة الثانية ليلاً يوم 4 آذار/مارس لهجوم من قبل مجموعة تخريب أوكرانية أطلقت نيران كثيفة من أسلحة خفيفة على دورية الحرس الوطني الروسي من النوافذ في عدة طوابق لمجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة.
وتم إسكات نقاط إطلاق النار للمخربين الأوكرانيين بنيران الأسلحة الخفيفة الخاصة بأفراد الدورية الروسية. وبعد مغادرتهم للمبنى، أضرم أفراد مجموعة التخريب الأوكرانية النار فيه.
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