https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-وأمريكا-تنتهكان-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1059663319.html

الخارجية الروسية: توجد مخاطر لاستفزازت نووية من كييف

الخارجية الروسية: توجد مخاطر لاستفزازت نووية من كييف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على وزارة الدفاع الأمريكية إطلاع المجتمع الدولي على تلك البرامج التي كان... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T09:49+0000

2022-03-09T09:49+0000

2022-03-09T10:09+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقالت زاخاروفا في إحاطة: "على وزارة الدفاع الأمريكية، والإدارة الأمريكية، في المستقبل القريب، إطلاع المجتمع الدولي بصورة رسمية على تلك البرامج التي كان يجري تنفيذها في أوكرانيا".وبحسب قولها، فإن "التأكيدات التي صدرت هذه الأيام من الجانب الأوكراني ومن الولايات المتحدة، من قبل نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، لا تترك فرصة لواشنطن للصمت هذه المرة أيضًا".وذكرت زاخاروفا أنه تم تطوير أسلحة بيولوجية في المصانع الأوكرانية مباشرة بالقرب من روسيا، وقدم موظفو الشركات البيولوجية في أوكرانيا بيانات عن التدمير الطارئ للوثائق المتعلقة بتطوير المواد الخطرة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية.وجاء في البيان، أنه في حوالي الساعة 2 صباحا اليوم، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني الروسي لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مخربين أوكرانيين أثناء قيامها بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة.وأوضح البيان أن المخربين كانوا يختبئون في مجمّع تعليمي وتدريبي يتكون من عدة طوابق ويقع خارج محطة الطاقة، حيث قاموا بإطلاق النيران الكثيفة من النوافذ.

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أخبار أوكرانيا