عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-تنشر-وثائق-خاصة-لتحضير-القوات-الأوكرانية-لهجوم-على-دونباس-1059651779.html
الدفاع الروسية تنشر وثائق خاصة لتحضير القوات الأوكرانية لهجوم على دونباس
الدفاع الروسية تنشر وثائق خاصة لتحضير القوات الأوكرانية لهجوم على دونباس
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:29+0000
2022-03-09T06:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059255939_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_07a014da3f0ea15cee84ab3a8361e199.jpg
وقال الجنرال: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022".وشدد كوناشينكوف على أن وزارة الدفاع تتذكر جيدا تصريحات قيادة نظام كييف التي عممتها وسائل الإعلام الغربية في فبراير بشأن الغياب المزعوم لأية خطط للاستيلاء المسلح على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ورغبتهم في حل جميع القضايا. وزعمت أنه ستتم "بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وأوضح الجنرال أن أمر قائد الحرس الوطني الأوكراني، العقيد ميكولا بالان ، بتاريخ 22 يناير 2022 ، تحت تصرف وزارة الدفاع الروسية. ويصف بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الصدمة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى "عملية القوات المشتركة" في دونباس.وقال كوناشينكوف: "أمرت جميع أنشطة التنسيق القتالي للقوميين باستكمالها بحلول 28 فبراير من أجل ضمان إنجاز المهام القتالية كجزء من" عملية القوات المشتركة "الأوكرانية في دونباس".وأشار الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إلى أن الأمر يولي اهتماما كبيرا لقضايا "اختيار الأفراد وفحص الجميع من قبل علماء النفس والتأكد من دوافعهم العالية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059255939_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_a33b7f456634e4e37de2be80a903471f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تنشر وثائق خاصة لتحضير القوات الأوكرانية لهجوم على دونباس

06:29 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 09.03.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس/ آذار.
وقال الجنرال: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022".
وشدد كوناشينكوف على أن وزارة الدفاع تتذكر جيدا تصريحات قيادة نظام كييف التي عممتها وسائل الإعلام الغربية في فبراير بشأن الغياب المزعوم لأية خطط للاستيلاء المسلح على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ورغبتهم في حل جميع القضايا. وزعمت أنه ستتم "بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وقال الجنرال: "ومع ذلك، فإن النسخ الأصلية للوثائق العسكرية السرية للحرس الوطني الأوكراني تثبت بوضوح زيف هذه التصريحات".

وأوضح الجنرال أن أمر قائد الحرس الوطني الأوكراني، العقيد ميكولا بالان ، بتاريخ 22 يناير 2022 ، تحت تصرف وزارة الدفاع الروسية. ويصف بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الصدمة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى "عملية القوات المشتركة" في دونباس.
وقال كوناشينكوف: "أمرت جميع أنشطة التنسيق القتالي للقوميين باستكمالها بحلول 28 فبراير من أجل ضمان إنجاز المهام القتالية كجزء من" عملية القوات المشتركة "الأوكرانية في دونباس".
وأشار الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إلى أن الأمر يولي اهتماما كبيرا لقضايا "اختيار الأفراد وفحص الجميع من قبل علماء النفس والتأكد من دوافعهم العالية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала