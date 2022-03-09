https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يستعدون-لتنفيذ-استفزازات-في-خاركوف-1059691221.html
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستعدون لتنفيذ استفزازات في خاركوف
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستعدون لتنفيذ استفزازات في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T18:11+0000
2022-03-09T18:11+0000
2022-03-09T18:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
استفزاز
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".وأشارت الوزارة إلى أن "هذا قد يشير إلى التحضير لاستفزاز باستخدام مواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، في إفادة صحفية: "أنوه مع الأسف الشديد إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة، التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".وأضاف بانكوف: "في الوقت الحالي، يمتنع الجانب الأوكراني من تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم.. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-منشآت-توفر-الطاقة-لمحطة-تشيرنوبيل-1059690113.html
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سبوتنيك عربي
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عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستعدون لتنفيذ استفزازات في خاركوف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".
وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا قد يشير إلى التحضير لاستفزاز باستخدام مواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، في إفادة صحفية: "أنوه مع الأسف الشديد إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة، التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".
وأضاف بانكوف: "في الوقت الحالي، يمتنع الجانب الأوكراني من تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم.. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".