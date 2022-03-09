https://arabic.sputniknews.com/20220309/الناتو-يؤكد-مشاركة-وزيري-دفاع-أوكرانيا-وجورجيا-في-اجتماع-الحلف-في-16-مارس-1059675626.html
الناتو يؤكد مشاركة وزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع الحلف في 16 مارس
الناتو يؤكد مشاركة وزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع الحلف في 16 مارس
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مشاركة رئيسي وزارتي دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في 16 مارس/آذار الجاري. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:13+0000
2022-03-09T13:13+0000
2022-03-09T13:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
مفاوضات
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وقال الحلف في بيان، اليوم الأربعاء: "سيعقد اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع يوم الأربعاء 16 مارس 2022. وسيجتمع الوزراء شخصيا... وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا وفنلندا والسويد، بالإضافة إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في الاجتماع ".في غضون ذلك، قالت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقعت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس.وقالت جافريليتسا، رئيسة وزراء مولدوفا، في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.ويعمل مركز المعلومات التابع للتحالف في عاصمة مولدوفا. في ديسمبر/كانون الأول 2017، تم افتتاح مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في كيشيناو. وتظهر استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 60% من السكان يعارضون انضمام مولدوفا إلى التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيسة-الوزراء-مولدوفا-لا-تخطط-للانضمام-إلى-الناتو-1059651308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, مفاوضات
الناتو يؤكد مشاركة وزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع الحلف في 16 مارس
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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مشاركة رئيسي وزارتي دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في 16 مارس/آذار الجاري.
وقال الحلف في بيان، اليوم الأربعاء: "سيعقد اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع يوم الأربعاء 16 مارس 2022. وسيجتمع الوزراء شخصيا... وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا وفنلندا والسويد، بالإضافة إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في الاجتماع ".
في غضون ذلك، قالت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقعت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، طلبا لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في 3 مارس.
وقالت جافريليتسا، رئيسة وزراء مولدوفا، في مقابلة مع "يورونيوز": "مبدأ الحياد مكرس في دستورنا. سنسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكننا لن نسعى للانضمام
إلى حلف شمال الأطلسي".
ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو في إطار خطة شراكة فردية.
ويعمل مركز المعلومات التابع للتحالف في عاصمة مولدوفا. في ديسمبر/كانون الأول 2017، تم افتتاح مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في كيشيناو. وتظهر استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 60% من السكان يعارضون انضمام مولدوفا إلى التحالف.