https://arabic.sputniknews.com/20220309/انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-كوريا-الجنوبية-لاختيار-رئيس-جديد-لمدة-5-سنوات-مقبلة-1059652509.html

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء،عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T06:43+0000

2022-03-09T06:43+0000

2022-03-09T06:43+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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وحسب وكالة "يونهاب"، انطلق التصويت ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) في 14464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.وقالت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية إن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية تقدر بـ 16% في الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي).وأضافت اللجنة أن هذه النسبة هي أقل بمقدار 3.4 نقطة مئوية عما تم الإبلاغ عنه في نفس الوقت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017.وأوضحت أن 7081521 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين البالغ 44197692 ناخبا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من الساعة 6 إلى الساعة 11 صباح اليوم.ووفقا للجنة، فإن أكثر من 16 مليون ناخب أو 36.9% من الناخبين المسجلين، أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر الذي أجري في يومي 4 و5 مارس مسجلا أعلى مستوى له، وسيتم احتساب هذه النسبة معا في نسبة التصويت الذي سيتم إصدارها بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات في الساعة 8 مساء اليوم في 251 مركز فرز في كل أرجاء البلاد، بعد أن يدلي الناخبون المصابون بكورونا والناخبون الخاضعون للحجر الصحي بأصواتهم من الساعة 6 إلى الساعة 7:30 مساء (بالتوقيت المحلي).

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