https://arabic.sputniknews.com/20220309/تراجع-مخزونات-الخام-والوقود-الأمريكية-الأسبوع-الماضي-1059689310.html
تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي
تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي
أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في البلاد تراجعت الأسبوع الماضي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-09T17:15+0000
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وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام قد انخفضت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وتحديدا، في الرابع من شهر آذار/مارس الجاري إلى 411.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض 657 ألف برميل.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في مدينة كاشينج بولاية أوكلاهوما، قد هبطت 585 ألف برميل الأسبوع الماضي.وفي السياق نفسه، انخفض استهلاك مصافي التكرير للخام 21 ألف برميل يوميا، الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.4 مليون برميل، طوال الأسبوع الماضي، إلى 244.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.أما عن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فقد انخفضت 5.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن صافي الواردات الامريكية من الخام الأسبوع الماضي، زاد 1.93 مليون برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/حظر-واردات-النفط-الروسي-في-الولايات-المتحدة-1059672101.html
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تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي
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أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في البلاد تراجعت الأسبوع الماضي.
وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام قد انخفضت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وتحديدا، في الرابع من شهر آذار/مارس الجاري إلى 411.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض 657 ألف برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في مدينة كاشينج بولاية أوكلاهوما، قد هبطت 585 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وفي السياق نفسه، انخفض استهلاك مصافي التكرير للخام
21 ألف برميل يوميا، الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.
وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.4 مليون برميل، طوال الأسبوع الماضي، إلى 244.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.
أما عن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فقد انخفضت 5.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن صافي الواردات الامريكية من الخام
الأسبوع الماضي، زاد 1.93 مليون برميل يوميا.