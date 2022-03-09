https://arabic.sputniknews.com/20220309/تركيا-تتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1059649328.html
تركيا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الغربية ضد روسيا
تركيا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الغربية ضد روسيا
قال نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء، إن تركيا تتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية في النمو بعد أن فرضت الدول الغربية... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T02:11+0000
2022-03-09T02:11+0000
2022-03-09T02:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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هيوستن ـ سبوتنيك. وقال بيرقدار لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "سيراويك" للطاقة عندما سئل عما إذا كانت أسعار النفط يمكن أن تستمر في الارتفاع في ضوء الأحداث في أوكرانيا: "هذه عملية حسابية بسيطة، إذا حدث نقص في الإمدادات، ترتفع الأسعار".وأضاف: "لقد بدأنا نشهد هذا النقص في الإمدادات حتى قبل الصراع الروسي الأوكراني، لكن الآن له نتائج أسوأ".وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وأضاف بايدن في كلمة له أن الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، متابعا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن:وتوفر روسيا 10٪ من احتياجات العالم من النفط الخام و40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز. ومع ذلك، تشتري الولايات المتحدة كمية محدودة من النفط الروسي، وتأخذ 20٪ فقط من 10.5 مليون برميل يوميًا صدرتها روسيا في عام 2021.بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
تركيا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الغربية ضد روسيا
02:11 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 02:17 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قال نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء، إن تركيا تتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية في النمو بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.
هيوستن ـ سبوتنيك
. وقال بيرقدار لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "سيراويك" للطاقة عندما سئل عما إذا كانت أسعار النفط يمكن أن تستمر في الارتفاع في ضوء الأحداث في أوكرانيا: "هذه عملية حسابية بسيطة، إذا حدث نقص في الإمدادات، ترتفع الأسعار".
وأضاف: "لقد بدأنا نشهد هذا النقص في الإمدادات حتى قبل الصراع الروسي الأوكراني، لكن الآن له نتائج أسوأ".
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
وأضاف بايدن في كلمة له أن الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، متابعا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن:
"الحظر الأمريكي على النفط والغاز الطبيعي الروسي يدخل حيز التنفيذ على الفور لكن المشترين سيكون لديهم 45 يوما لإنهاء العقود الحالية".
وتوفر روسيا 10٪ من احتياجات العالم من النفط الخام و40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز. ومع ذلك، تشتري الولايات المتحدة كمية محدودة من النفط الروسي، وتأخذ 20٪ فقط من 10.5 مليون برميل يوميًا صدرتها روسيا في عام 2021.
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.