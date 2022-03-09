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الأمم المتحدة: لا نستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/جونسون-نتوقع-ارتفاع-عدد-التأشيرات-الصادرة-للاجئين-الأوكرانيين-إلى-مئات-الآلاف-1059674624.html
جونسون: نتوقع ارتفاع عدد التأشيرات الصادرة للاجئين الأوكرانيين إلى مئات الآلاف
جونسون: نتوقع ارتفاع عدد التأشيرات الصادرة للاجئين الأوكرانيين إلى مئات الآلاف
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستستفيد من قبول اللاجئين، مشيرا إلى أنه يتوقع منح مئات الآلاف من التأشيرات للأشخاص الفارين من أوكرانيا وسط... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:55+0000
2022-03-09T12:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوريس جونسون
اللاجئين
تقديم مساعدات
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وقال جونسون للمشرعين، اليوم الأربعاء: "الأعداد تقترب من ألف... وسترتفع بشكل حاد للغاية... نتوقع أن ترتفع هذه الأعداد في المنطقة بمئات الآلاف".وفي إشارة إلى عدد التأشيرات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين، قال: "نحن نتفهم مقدار ما يجب على اللاجئين تقديمه لهذا البلد ونفهم مقدار ما يجب أن يكسبه هذا البلد من الترحيب باللاجئين ، وسنكون كرماء".في غضون ذلك، أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن عواقب الأزمة في أوكرانيا ستواصل تداعياتها على صعيد اللاجئين والطاقة.وأكد بوريل، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أنه "من العواقب التي ستواصل تداعياتها بعد الحرب، عواقب اللاجئين والطاقة"، مضيفا "التحدي الذي نواجهه يتطلب إجراءات أكثر وعلينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن بسبب عواقب الحرب".وأفاد بقوله: "يجب وقف التدفقات المالية إلى روسيا لإنهاء استخدامها في الاستثمار بالأسلحة"، قائلا إن "موسكو تستخدم أموال بيع الغاز للاستثمار بالأسلحة".وكان بوريل أفاد، الاثنين الماضي، بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغ 1.6 مليون لاجئ وقد يرتفع إلى 5 ملايين.وتقدر المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن 12 مليون شخص داخل أوكرانيا سيحتاجون إلى الإغاثة والحماية، بينما قد يحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني إلى الحماية والمساعدة في البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمم-المتحدة-اللاجئون-من-أوكرانيا-يصل-عددهم-إلى-مليوني-شخص-اليوم-أو-غدا-1059605251.html
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بوريس جونسون, اللاجئين, تقديم مساعدات

جونسون: نتوقع ارتفاع عدد التأشيرات الصادرة للاجئين الأوكرانيين إلى مئات الآلاف

12:55 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Andrey Arhipov / الذهاب إلى بنك الصوروصول اللاجئين من دونباس إلى منطقة فورونيج
وصول اللاجئين من دونباس إلى منطقة فورونيج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Andrey Arhipov
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستستفيد من قبول اللاجئين، مشيرا إلى أنه يتوقع منح مئات الآلاف من التأشيرات للأشخاص الفارين من أوكرانيا وسط انتقادات لحكومته بسبب التزامها بشروط الدخول الصارمة.
وقال جونسون للمشرعين، اليوم الأربعاء: "الأعداد تقترب من ألف... وسترتفع بشكل حاد للغاية... نتوقع أن ترتفع هذه الأعداد في المنطقة بمئات الآلاف".
وفي إشارة إلى عدد التأشيرات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين، قال: "نحن نتفهم مقدار ما يجب على اللاجئين تقديمه لهذا البلد ونفهم مقدار ما يجب أن يكسبه هذا البلد من الترحيب باللاجئين ، وسنكون كرماء".
في غضون ذلك، أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن عواقب الأزمة في أوكرانيا ستواصل تداعياتها على صعيد اللاجئين والطاقة.

وأكد بوريل، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أنه "من العواقب التي ستواصل تداعياتها بعد الحرب، عواقب اللاجئين والطاقة"، مضيفا "التحدي الذي نواجهه يتطلب إجراءات أكثر وعلينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن بسبب عواقب الحرب".
وأفاد بقوله: "يجب وقف التدفقات المالية إلى روسيا لإنهاء استخدامها في الاستثمار بالأسلحة"، قائلا إن "موسكو تستخدم أموال بيع الغاز للاستثمار بالأسلحة".
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الأمم المتحدة: اللاجئون من أوكرانيا يصل عددهم إلى مليوني شخص اليوم أو غدا
أمس, 08:59 GMT
وكان بوريل أفاد، الاثنين الماضي، بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغ 1.6 مليون لاجئ وقد يرتفع إلى 5 ملايين.
وتقدر المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن 12 مليون شخص داخل أوكرانيا سيحتاجون إلى الإغاثة والحماية، بينما قد يحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني إلى الحماية والمساعدة في البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة.
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