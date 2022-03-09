https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يقوم-بزيارة-تاريخية-إلى-البحرين-1059684813.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يقوم بزيارة تاريخية إلى البحرين

رئيس الأركان الإسرائيلي يقوم بزيارة تاريخية إلى البحرين

قام رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، بزيارة تاريخية إلى مملكة البحرين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T15:36+0000

2022-03-09T15:36+0000

2022-03-09T15:36+0000

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104595/33/1045953304_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_734a0eecfabb50df900728f3c09f302e.jpg

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال كوخافي قام بزيارة تاريخية إلى البحرين، هي الأولى من نوعها لرئيس أركان البلاد.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أن كوخافي تم استقباله، رسميا، من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين، الفريق ذياب بن صقر النعيمي.والتقى رئيس الأركان الإسرائيلي بالشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، فضلا عن قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال تشارلز براد كوبر، في مقر الأسطول في البحرين.وأشار أدرعي إلى أن هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة إجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي، من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية.ويذكر أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد زار البحرين، في الرابع عشر من الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل لدولة البحرين، التي تُعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، بوساطة أمريكية في أيلول/سبتمبر 2020.وتأتي هذه الزيارة في أعقاب قيام بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارات رسمية إلى الإمارات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, العالم العربي