https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يقوم-بزيارة-تاريخية-إلى-البحرين-1059684813.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يقوم بزيارة تاريخية إلى البحرين
رئيس الأركان الإسرائيلي يقوم بزيارة تاريخية إلى البحرين
قام رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، بزيارة تاريخية إلى مملكة البحرين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:36+0000
2022-03-09T15:36+0000
2022-03-09T15:36+0000
إسرائيل
العالم العربي
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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال كوخافي قام بزيارة تاريخية إلى البحرين، هي الأولى من نوعها لرئيس أركان البلاد.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أن كوخافي تم استقباله، رسميا، من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين، الفريق ذياب بن صقر النعيمي.والتقى رئيس الأركان الإسرائيلي بالشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، فضلا عن قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال تشارلز براد كوبر، في مقر الأسطول في البحرين.وأشار أدرعي إلى أن هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة إجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي، من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية.ويذكر أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد زار البحرين، في الرابع عشر من الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل لدولة البحرين، التي تُعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، بوساطة أمريكية في أيلول/سبتمبر 2020.وتأتي هذه الزيارة في أعقاب قيام بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارات رسمية إلى الإمارات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي
رئيس الأركان الإسرائيلي يقوم بزيارة تاريخية إلى البحرين
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قام رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، بزيارة تاريخية إلى مملكة البحرين.
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال كوخافي قام بزيارة تاريخية إلى البحرين، هي الأولى من نوعها لرئيس أركان البلاد.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أن كوخافي تم استقباله، رسميا، من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين، الفريق ذياب بن صقر النعيمي.
والتقى رئيس الأركان الإسرائيلي بالشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، فضلا عن قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال تشارلز براد كوبر، في مقر الأسطول في البحرين
.
وأشار أدرعي إلى أن هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة إجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي، من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية.
ويذكر أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد زار البحرين، في الرابع عشر من الشهر الماضي
، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل لدولة البحرين، التي تُعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، بوساطة أمريكية في أيلول/سبتمبر 2020.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب قيام بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارات رسمية إلى الإمارات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.