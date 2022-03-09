https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-البرلمان-العراقي-نأمل-انتهاء-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-عبر-الحوار-1059692097.html
رئيس البرلمان العراقي: نأمل انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا عبر الحوار
رئيس البرلمان العراقي: نأمل انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا عبر الحوار
عبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن أمله في انتهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا عبر الحوار الدبلوماسي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T18:30+0000
2022-03-09T18:30+0000
2022-03-09T18:30+0000
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جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي بالقائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد إلكسندر بورفجينكوف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وبحث الحلبوسي مع الدبلوماسي الأوكراني تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا.وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى أن بلاده عانت من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار.ولفت المسؤول العراقي إلى موقف بلاده الداعم لتغليب لغة الحوار والتمسك بالطرق الدبلوماسية؛ لحل التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/اجتماع-ثلاثي-لوزراء-خارجية-العراق-ومصر-والأردن-1059690521.html
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أخبار أوكرانيا, العراق
رئيس البرلمان العراقي: نأمل انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا عبر الحوار
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عبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن أمله في انتهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا عبر الحوار الدبلوماسي.
جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي بالقائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد إلكسندر بورفجينكوف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وبحث الحلبوسي مع الدبلوماسي الأوكراني تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا.
وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى أن بلاده عانت من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار.
ولفت المسؤول العراقي إلى موقف بلاده الداعم لتغليب لغة الحوار والتمسك بالطرق الدبلوماسية؛ لحل التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.