https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الوزراء-البريطاني-يتعهد-بمواصلة-تشديد-العقوبات-على-روسيا-1059696585.html
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام بلاده بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T22:36+0000
2022-03-09T22:36+0000
2022-03-09T22:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان اليوم الخميس: "رئيس الوزراء جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ملتزم بمواصلة تشديد العقوبات لفرض أقصى تكلفة اقتصادية على روسيا.وأضاف المتحدث، "أن جونسون بحث الوضع في أوكرانيا مع زيلينسكي في اتصال هاتفي مساء الأربعاء".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/-صحيفة-قوات-خاصة-من-بريطانيا-وأمريكا-تستعد-لإخراج-زيلينسكي-من-أوكرانيا-1059533617.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام بلاده بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان اليوم الخميس: "رئيس الوزراء جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ملتزم بمواصلة تشديد العقوبات لفرض أقصى تكلفة اقتصادية على روسيا.
وأضاف المتحدث، "أن جونسون بحث الوضع في أوكرانيا مع زيلينسكي في اتصال هاتفي مساء الأربعاء".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص
، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.