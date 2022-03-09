تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الرابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:45 GMT 09.03.2022
عثر الحرس الروسي على أكثر من 500 قطعة سلاح للحرس الوطني الأوكراني في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.
لم تخزن وحدات الطاقة الأسلحة الصغيرة فحسب، بل قامت أيضًا بتخزين الذخيرة بكميات ضخمة. هنا، في ليلة 3 إلى 4 مارس/ آذار، قام مقاتلو الحرس الوطني بتحييد المخربين الأوكرانيين ومنعوا وقوع كارثة نووية.
لم تخزن وحدات الطاقة الأسلحة الصغيرة فحسب، بل قامت أيضًا بتخزين الذخيرة بكميات ضخمة. هنا، في ليلة 3 إلى 4 مارس/ آذار، قام مقاتلو الحرس الوطني بتحييد المخربين الأوكرانيين ومنعوا وقوع كارثة نووية.
قال سيرغي، جندي في الحرس الوطني الروسي لقناة "زفيزدا": "خلال الدورية التي قامت بها مجموعتنا المتنقلة في محطة الطاقة النووية، هاجمنا مجهولون من مبنى مجمع التدريب. خلال الاشتباك، تم تعطيل الأسلحة النارية. أضرم المخربون المغادرون النار في المبنى وتم إطفاء الحريق. لم يكن هناك مدنيون وموظفون في المبنى".
07:36 GMT 09.03.2022
07:34 GMT 09.03.2022
07:12 GMT 09.03.2022
07:04 GMT 09.03.2022
06:54 GMT 09.03.2022
06:38 GMT 09.03.2022
لأول مرة منذ سنوات طويلة استقبلت شبه جزيرة القرم قطارا قادما من أوكرانيا.
وكانت السلطات الأوكرانية قد أوقفت حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم بعد تغيير نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب واستعادة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014.
وأخيرا استقبلت مدينة أرميانسك في شمال القرم قطارا وصل من أوكرانيا، وهو قطار مدرع مخصص لإجلاء المواطنين المدنيين من أوكرانيا، واستقلّه حوالي 250 شخصا، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية، معظمهم أجانب من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والهند والمغرب. وتم ترحيلهم من أوكرانيا إلى مكان آمن بشبه جزيرة القرم تحت حراسة أمنية من العسكريين الروس الذين يقومون بإجلاء الأجانب من مناطق العملية العسكرية الخاصة. وستقرر السلطات الروسية مسألة عودتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.
وكانت السلطات الأوكرانية قد أوقفت حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم بعد تغيير نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب واستعادة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014.
وأخيرا استقبلت مدينة أرميانسك في شمال القرم قطارا وصل من أوكرانيا، وهو قطار مدرع مخصص لإجلاء المواطنين المدنيين من أوكرانيا، واستقلّه حوالي 250 شخصا، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية، معظمهم أجانب من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والهند والمغرب. وتم ترحيلهم من أوكرانيا إلى مكان آمن بشبه جزيرة القرم تحت حراسة أمنية من العسكريين الروس الذين يقومون بإجلاء الأجانب من مناطق العملية العسكرية الخاصة. وستقرر السلطات الروسية مسألة عودتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.
06:06 GMT 09.03.2022
05:48 GMT 09.03.2022
الإجلاء من مدينة سومي الأوكرانية يتواصل الأربعاء
قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية دميترو زيفيتسكي إن ممرا إنسانيا لإجلاء السكان من المدينة المحاصرة سيستمر اليوم الأربعاء.
وأضاف أن حوالي خمسة آلاف شخص استقلوا حافلات من شمال شرق المدينة أمس الثلاثاء بعد أن وافقت موسكو وكييف على الممر، وأن نحو ألف سيارة تمكنت من المغادرة باتجاه مدينة بولتافا.
05:38 GMT 09.03.2022
الخارجية الروسية: لافروف يتوجه إلى تركيا اليوم للتواصل مع نظيره الأوكراني
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، من المقرر أن يتوجه وفد روسي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم".
كما أكدت زاخاروفا أن لافروف سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا يوم 10 مارس/آذار، وأن السلطات الأوكرانية أكدت هذا اللقاء.
05:28 GMT 09.03.2022
القوات الأوكرانية تطلق النار على دونيتسك الساعة 7:50 صباحا
أعلن مكتب ممثيلة المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك أنه في الساعة 7:50 صباحًا، أطلقت القوات الأوكرانية لغمين من عيار 120 ملم في دونيتسك.
05:27 GMT 09.03.2022
الخارجية الروسية: لو لم يتم إيقاف أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لأصبح تطويرها خارج السيطرة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا لم يتم إيقاف أنشطة المعامل البيولوجية في أوكرانيا الآن، سيصبح تطوريها خارج نطاق السيطرة.
وقالت زاخاروفا عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": "لو لم يتم إيقافها [أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا] الآن، فإنها ستكون خارج نطاق السيطرة مستقبلا، ولأصبحت خاضعة لتلك القوى المتطرفة، التي، يبدو لي، أنها فاقدة للسيطرة على نفسها".
05:23 GMT 09.03.2022
الخارجية الروسية: المعلومات بشأن وجود معامل بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تثبت تورط واشنطن بالأنشطة الجنائية
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن البيانات الخاصة بوجود المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تغير تمامًا صورة تورط واشنطن، وهي أداة لتهديد مباشر لروسيا الاتحادية.
05:16 GMT 09.03.2022
حذرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، اليوم الأربعاء من سيطرة روسيا على "منشآت أبحاث بيولوجية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت نولاند، خلال جلسة استماع في الكونغرس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: "تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية. نحن قلقون من أن القوات الروسية يمكن أن تحاول بسط السيطرة عليها. ونعمل مع الأوكرانيين لمنع وقوع أي من هذه المواد في قبضة القوات الروسية".
05:08 GMT 09.03.2022
اليابان ترسل سترات واقية ومعدات أخرى إلى أوكرانيا
أفادت قناة NHK أن اليابان أرسلت ليلة الأربعاء سترات واقية وخوذ وخيام وغيرها من المعدات لمساعدة أوكرانيا.
05:00 GMT 09.03.2022
لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف 7 مناطق سكنية في الجمهورية 13 مرة
أطلق الجيش الأوكراني النار 13 مرة على سبع مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، مما ألحق أضرارًا بثلاثة منازل في كيروفسك، وفقًا لتقارير مكتب ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في لوغانسك.