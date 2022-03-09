تغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

الخارجية الروسية: لافروف يتوجه إلى تركيا اليوم للتواصل مع نظيره الأوكراني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، من المقرر أن يتوجه وفد روسي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم".

كما أكدت زاخاروفا أن لافروف سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا يوم 10 مارس/آذار، وأن السلطات الأوكرانية أكدت هذا اللقاء.