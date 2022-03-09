https://arabic.sputniknews.com/20220309/روسيا-الموافقة-على-مشروع-قانون-بشأن-تأميم-ممتلكات-الشركات-المغادرة--1059688308.html

روسيا... الموافقة على مشروع قانون بشأن تأميم ممتلكات الشركات المغادرة

روسيا... الموافقة على مشروع قانون بشأن تأميم ممتلكات الشركات المغادرة

وافقت اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية، التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية على خلفية الوضع في جميع أنحاء... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T17:02+0000

2022-03-09T17:02+0000

2022-03-09T17:02+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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بحسب الخدمة الصحفية لحزب "روسيا الموحدة"، وافقت اللجنة الحكومية على الحزمة الثانية من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات. وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "إنها تنص على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات المنظمات الأجنبية خارج السوق الروسية".في غضون خمسة أيام، سيتمكن المالك من التخلي عن الإدارة الخارجية في حالة استئناف الأنشطة أو بيع حصة، بشرط بقاء الشركة والموظفين.إذا لم يحدث ذلك، تعين المحكمة إدارة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وتطرح أسهم الهيئة الجديدة للمزاد، وتصفية القديمة.في الوقت نفسه، يلتزم مشترو المؤسسة بالاحتفاظ بثلثي الفريق على الأقل ومواصلة أنشطة المنظمة القديمة لمدة عام على الأقل.تأميم إنتاج الشركات التي تعلن إغلاق مصانعها في روسيا خلال عملية خاصة في أوكرانيا، كان قد اقترحه مسبقًا أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد أندريه تورتشاك.ووفقا له، أطلقت الدول الغربية العنان لحرب عقوبات ضد روسيا، والتي شملت ليس فقط الحكومات، ولكن أيضا القطاع الخاص.وأشار السناتور إلى أن أحد نتائج ذلك هو وجود عدد كبير من العمال الروس المفصولين.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/عدة-أحزاب-من-سوريا-وأرمينيا-وبيلاروسيا-يؤيدون-نداء-حزب-روسيا-الموحدة-حول-أوكرانيا-1059669336.html

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