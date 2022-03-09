https://arabic.sputniknews.com/20220309/روسيا-تخفض-استخدام-الدولار-في-الاحتياطيات-والمدفوعات-الخارجية-وسط-العقوبات-1059653220.html
روسيا تخفض استخدام الدولار في الاحتياطيات والمدفوعات الخارجية وسط العقوبات
روسيا تخفض استخدام الدولار في الاحتياطيات والمدفوعات الخارجية وسط العقوبات
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، أنه في ضوء تشديد العقوبات، تعمل روسيا على الحد من استخدام الدولار في احتياطيات... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:59+0000
2022-03-09T06:59+0000
2022-03-09T06:59+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال بيريشيفسكي: "الاقتصاد الروسي يكاد يكون دائم الوجود في ظروف تزداد فيها مخاطر العقوبات. ننطلق من حقيقة أن السوق المحلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد تتكيف تدريجيا مع الظروف المتغيرة. ولدينا هامش الأمان اللازم لإجراء التحول المناسب. لنموذج التنمية الاقتصادية وتعديل السياسة المالية".ووفقا له، فإن الجانب الروسي "ظل منذ فترة طويلة يقيم مخاطر تصعيد العقوبات من الغرب ويعتمد فقط على نقاط قوته وقدراته".هذا ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
روسيا تخفض استخدام الدولار في الاحتياطيات والمدفوعات الخارجية وسط العقوبات
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صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، أنه في ضوء تشديد العقوبات، تعمل روسيا على الحد من استخدام الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي والتسويات الخارجية، والتحول إلى أسواق رأس المال غير الغربية، وكذلك بذل جهود لحماية المشاريع الاستثمارية من التأثير السلبي الخارجي.
وقال بيريشيفسكي: "الاقتصاد الروسي يكاد يكون دائم الوجود في ظروف تزداد فيها مخاطر العقوبات. ننطلق من حقيقة أن السوق المحلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد تتكيف تدريجيا مع الظروف المتغيرة. ولدينا هامش الأمان اللازم لإجراء التحول المناسب. لنموذج التنمية الاقتصادية وتعديل السياسة المالية".
ووفقا له، فإن الجانب الروسي "ظل منذ فترة طويلة يقيم مخاطر تصعيد العقوبات من الغرب ويعتمد فقط على نقاط قوته وقدراته".
وأضاف: "وفي هذا السياق، تبذل السلطات الروسية بطبيعة الحال جهودا كبيرة لتأمين علاقاتها التجارية والاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية من التأثير السلبي الخارجي. والحد من استخدام الدولار ، سواء في الاحتياطيات الدولية المحلية أو في التسويات الخارجية ، وتحويل الانتباه إلى إن رأس المال البديل للأسواق الغربية ، الذي يوفر قنوات موثوقة وآمنة لنقل المعلومات المالية ، وزيادة حصة المدفوعات المتبادلة بالعملات الوطنية ، وإقامة علاقات مراسلة مباشرة بين البنوك مع الشركاء التجاريين الرئيسيين هي عناصر أساسية في السياسة الاقتصادية الروسية ".
هذا ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة
في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.
وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.