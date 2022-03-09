https://arabic.sputniknews.com/20220309/زاخاروفا-تؤكد-خطط-لعقد-لقاء-بين-لافروف-ونظيره-الأوكراني-في-أنطاليا-1059651443.html
زاخاروفا تؤكد خطط لعقد لقاء بين لافروف ونظيره الأوكراني في أنطاليا
زاخاروفا تؤكد خطط لعقد لقاء بين لافروف ونظيره الأوكراني في أنطاليا
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:12+0000
2022-03-09T06:12+0000
2022-03-09T06:25+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت زاخاروفا عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": "من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية، وكلها مؤكدة ... وكجزء من هذه الأحداث، على هامش المؤتمر نفسه، تم التخطيط بالفعل لعقد لقاء، سيتم هذا اللقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وكوليبا، الذي يمثل وزارة الخارجية الأوكرانية".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
زاخاروفا تؤكد خطط لعقد لقاء بين لافروف ونظيره الأوكراني في أنطاليا
06:12 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف ودميتري كوليبا في أنطاليا.
وأوضحت زاخاروفا عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": "من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية، وكلها مؤكدة ... وكجزء من هذه الأحداث، على هامش المؤتمر نفسه، تم التخطيط بالفعل لعقد لقاء، سيتم هذا اللقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وكوليبا، الذي يمثل وزارة الخارجية الأوكرانية".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.