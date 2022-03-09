https://arabic.sputniknews.com/20220309/صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-منح-أوكرانيا-14-مليار-دولار-1059696708.html
صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 1.4 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 1.4 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T22:41+0000
2022-03-09T22:41+0000
2022-03-09T22:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
صندوق النقد الدولي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على صرف 1.4 مليار دولار أمريكي ضمن إطار أداة التمويل السريع، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا
صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 1.4 مليار دولار
22:41 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 22:46 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على صرف 1.4 مليار دولار أمريكي ضمن إطار أداة التمويل السريع، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص
، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.