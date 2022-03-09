https://arabic.sputniknews.com/20220309/مقتدى-الصدر-يدعو-الحكومة-العراقية-إلى-التحرك-لمواجهة-الفساد-في-مطار-النجف-1059666532.html
مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف
مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف
دعا مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف الأشرف. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:41+0000
2022-03-09T10:41+0000
2022-03-09T10:41+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مكتب مقتدى الصدر، بيانا دعا فيه الحكومة العراقية "لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الفساد بمطار النجف الأشرف".وطالب البيان الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يحصل من فساد إداري ومالي في مطار النجف الأشرف الدولي فورا.وكان مقتدى الصدر قد وجّه رسائل حازمة، في فبراير/شباط الماضي، أكد فيها أنه "لن يسمح للفساد والإرهاب بأن يتحكم بالعراق".وأضاف الصدر، عبر حسابه على "تويتر": "لن نعيد البلاد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود"، مؤكدا أن "أغلبية الشعب العراقي يقف مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".وكان الصدر دعا أخيرا، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة"، مشددا على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي
مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف
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دعا مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف الأشرف.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن مكتب مقتدى الصدر، بيانا دعا فيه الحكومة العراقية "لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الفساد بمطار النجف الأشرف".
وأوضح البيان أن "الشخصين منتظر سعيد إسماعيل الجابري وأحمد سعيد إسماعيل الجابري، ليس لهما أي علاقة أو انتماء للتيار الصدري ولا يمثلان أي مؤسسة تابعة له مطلقا".
وطالب البيان الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يحصل من فساد إداري ومالي في مطار النجف الأشرف الدولي فورا.
وكان مقتدى الصدر قد وجّه رسائل حازمة
، في فبراير/شباط الماضي، أكد فيها أنه "لن يسمح للفساد والإرهاب بأن يتحكم بالعراق".
وأضاف الصدر، عبر حسابه على "تويتر": "لن نعيد البلاد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود"، مؤكدا أن "أغلبية الشعب العراقي يقف مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وكان الصدر دعا أخيرا، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة"، مشددا على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم.