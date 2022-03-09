https://arabic.sputniknews.com/20220309/موسكو-سنرسل-قريبا-وثائق-لمنظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-حول-استفزازات-باستخدام-الكيماوي-في-أوكرانيا-1059691975.html
موسكو: سنرسل قريبا وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزازات باستخدام الكيماوي في أوكرانيا
موسكو: سنرسل قريبا وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزازات باستخدام الكيماوي في أوكرانيا
قال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن روسيا سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T18:22+0000
2022-03-09T18:22+0000
2022-03-09T18:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وقال الممثل الدائم الروسي لدى المنظمة، ألكسندر شولغين، إن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".وأشارت الوزارة إلى أن "هذا قد يشير إلى التحضير لاستفزاز باستخدام مواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يستعدون-لتنفيذ-استفزازات-في-خاركوف-1059691221.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أسلحة بيولوجية
موسكو: سنرسل قريبا وثائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزازات باستخدام الكيماوي في أوكرانيا
18:22 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن روسيا سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.
وقال الممثل الدائم الروسي لدى المنظمة، ألكسندر شولغين، إن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.
وأضاف شولغين، أن روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استعداد القوميين الأوكرانيين لتنفيذ استفزارات في مدينة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 9 مارس/ آذار، تم شحن نحو 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف، شمال غربي خاركوف من قبل القوميين الأوكران".
وأضافت الوزارة: "السكان الذين خرجوا من هناك يقولون إن القوميين يعلمونهم كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة التعرض لهجوم كيماوي".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا قد يشير إلى التحضير لاستفزاز باستخدام مواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.