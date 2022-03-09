https://arabic.sputniknews.com/20220309/واشنطن-تدرس-سحب-المزيد-من-احتياطيات-النفط-إذا-لزم-الأمر-1059649142.html

واشنطن تدرس سحب المزيد من احتياطيات النفط إذا لزم الأمر

واشنطن تدرس سحب المزيد من احتياطيات النفط إذا لزم الأمر

قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية آموس هوشتاين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستدرس سحب المزيد من براميل النفط من الاحتياطيات إذا لزم... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T01:40+0000

2022-03-09T01:40+0000

2022-03-09T01:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وأضاف هوشتاين "إذا احتجنا إلى القيام بشيء ما مرة أخرى على أساس عالمي مع حلفائنا، فسنقوم بذلك"، بحسب رويترز.ووافقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية، على بيع 60 مليون برميل من الخام إجمالا في محاولة لوقف ارتفاع أسعار النفط.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وأضاف بايدن في كلمة له أن الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، متابعا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية".وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن:وتوفر روسيا 10٪ من احتياجات العالم من النفط الخام و40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز. ومع ذلك، تشتري الولايات المتحدة كمية محدودة من النفط الروسي، وتأخذ 20٪ فقط من 10.5 مليون برميل يوميًا صدرتها روسيا في عام 2021.بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا