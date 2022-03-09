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وزير التجارة العراقي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل المقبل
وزير التجارة العراقي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل المقبل
صرح وزير التجارة العراقي علاء الجبوري بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية أن المخزون يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من أبريل 2022، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات ألمانية وأمريكية للتعاقد على شراء القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحكومة-العراقية-تقرر-تسلم-كامل-محصول-القمح-المحلي-حصرا-للموسم-الحالي-1059634461.html
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العالم العربي, العراق

وزير التجارة العراقي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل المقبل

10:10 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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صرح وزير التجارة العراقي علاء الجبوري بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية أن المخزون يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من أبريل 2022، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الحكومة العراقية تقرر تسلم كامل محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي
أمس, 16:28 GMT
وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات ألمانية وأمريكية للتعاقد على شراء القمح.
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