https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-التجارة-العراقي-المخزون-الاستراتيجي-من-القمح-يكفي-حتى-أبريل-المقبل-1059664959.html
وزير التجارة العراقي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل المقبل
وزير التجارة العراقي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل المقبل
صرح وزير التجارة العراقي علاء الجبوري بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:10+0000
2022-03-09T10:10+0000
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العراق
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وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية أن المخزون يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من أبريل 2022، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات ألمانية وأمريكية للتعاقد على شراء القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحكومة-العراقية-تقرر-تسلم-كامل-محصول-القمح-المحلي-حصرا-للموسم-الحالي-1059634461.html
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العالم العربي, العراق
وزير التجارة العراقي: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل المقبل
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صرح وزير التجارة العراقي علاء الجبوري بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية أن المخزون يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من أبريل 2022، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات ألمانية وأمريكية للتعاقد على شراء القمح.