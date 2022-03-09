وزير خارجية العراق يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service/
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 يصل إلى القاهرة؛ لحُضُور اجتماعات الدورة العاديَّة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربيَّة @arableague_gs على المُستوى الوزاريّ— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 9, 2022
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وأضاف البيان، أن وزراء الخارجية سيناقشون قضايا عدة، أبرزها ملف التحضير للقمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يجري حسين عدة لقاءات مع نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة.