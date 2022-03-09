عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-خارجية-العراق-يصل-إلى-العاصمة-المصرية-القاهرة-1059660978.html
وزير خارجية العراق يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة
وزير خارجية العراق يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:03+0000
2022-03-09T09:03+0000
العراق
العالم العربي
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح البيان أنه من المقرر أن يجري حسين عدة لقاءات مع نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, جامعة الدول العربية

وزير خارجية العراق يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة

09:03 GMT 09.03.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وحسب بيان الخارجية العراقية، تأتي زيارة حسين لمصر بهدف حضور اجتماعات الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأضاف البيان، أن وزراء الخارجية سيناقشون قضايا عدة، أبرزها ملف التحضير للقمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يجري حسين عدة لقاءات مع نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала