https://arabic.sputniknews.com/20220309/-العقود-الآجلة-للنفط-الأمريكي-ترتفع-أكثر-من-3-دولارات-بعد-إعلان-الإمارات-التزامها-باتفاق-أوبك--1059696973.html

العقود الآجلة للنفط الأمريكي ترتفع أكثر من 3 دولارات بعد إعلان الإمارات التزامها باتفاق "أوبك +"

العقود الآجلة للنفط الأمريكي ترتفع أكثر من 3 دولارات بعد إعلان الإمارات التزامها باتفاق "أوبك +"

شهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعا بأكثر من 3 دولارات لتصل إلى 111.76 دولار للبرميل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T23:22+0000

2022-03-09T23:22+0000

2022-03-09T23:23+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

بيع النفط

أخبار أوكرانيا

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جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الإمارات إنها ملتزمة باتفاق أوبك+ وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية.وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في وقت متأخر اليوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط"،وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-ملتزمون-باتفاق-أوبك--وآلية-تعديل-الإنتاج-الشهرية-الحالية-1059696852.html

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بيع النفط, أخبار أوكرانيا