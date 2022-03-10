https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-يؤكد-لبايدن-تنظيم-تركيا-لاجتماع-مع-روسيا-وأوكرانيا-نصر-دبلوماسي-1059738140.html
أردوغان يؤكد لبايدن: تنظيم تركيا لاجتماع مع روسيا وأوكرانيا نصر دبلوماسي
أردوغان يؤكد لبايدن: تنظيم تركيا لاجتماع مع روسيا وأوكرانيا نصر دبلوماسي
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بأنه "من المهم أن تواصل أنقرة الحوار مع كل من أوكرانيا وروسيا لمنع... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:37+0000
2022-03-10T17:37+0000
2022-03-10T17:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا للبيان الصادر عن مكتب أردوغان، فقد أخبر بايدن بأن دور تركيا في التوسط للبحث عن حل مهم أيضا، بحسب وكالة "رويترز".كما أكد أردوغان لبايدن أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، لقاء يجمع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، في مدينة أنطاليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تدخل أسبوعها الثالث.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/انتهاء-لقاء-لافروف-وكوليبا-بعد-مباحثات-دامت-لساعة-ونصف-1059709505.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان, العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
أردوغان يؤكد لبايدن: تنظيم تركيا لاجتماع مع روسيا وأوكرانيا نصر دبلوماسي
17:37 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 17:42 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بأنه "من المهم أن تواصل أنقرة الحوار مع كل من أوكرانيا وروسيا لمنع تفاقم الأزمة".
ووفقا للبيان الصادر عن مكتب أردوغان، فقد أخبر بايدن بأن دور تركيا في التوسط للبحث عن حل مهم أيضا، بحسب وكالة "رويترز".
كما أكد أردوغان لبايدن أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وعقد في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، لقاء يجمع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، في مدينة أنطاليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تدخل أسبوعها الثالث.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.